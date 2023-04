Andryj hatte nachgeschenkt. Jetzt war der Vorsitzende des Kreisrats dran. Er hob sein Glas und schwieg, bis alle schwiegen: der Polizeioberst im Ruhestand, Andryjs Freund Juryj und ich. Der letzte Toast war auf die Panzer gegangen, die Deutschland der Ukraine geschickt hat, und der nächste musste noch besser werden. „Auf die Deutschen,“ sagte der Kreisratsvorsitzende also. „Auch auf die von damals. Im Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja auch Gute. Manche haben unseren Kindern sogar Bonbons gegeben.“

Wir saßen in Isjum um Andryjs Tisch in Andryjs Keller. Tisch und Keller gehören zu den wenigen Dingen, die noch heil sind in dieser Stadt. Bevor die Russen im April 2022 hier einmarschierten, schossen sie den ganzen März hindurch aus allen Rohren. Wer konnte, haute ab, und wer nicht konnte, kam in diesen Keller, denn das Haus stammt noch aus der Zarenzeit und ist gut gemauert. Nicht alle Häuser in Isjum sind stabil. Viele sind Bauernkaten oder sowjetische Blocks. Ihre Keller sind feucht oder nicht fest genug gebaut, und so tauchten schon am ersten Abend des Krieges Nachbarn bei Andryj auf.