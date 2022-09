Befreite Ostukraine : Sie wollten keine Russen werden

Grauer Tag, matte Stimmung, dazu ein kalter Wind. Sonst ist nur wenig Bewegung in Kosatscha Lopan, einer Kleinstadt nördlich von Charkiw, fünf Kilometer vor der russischen Grenze. Irgendwo wird geschossen, Rauch steigt auf. Die Ukraine, so wird sich später herausstellen, hat einen russischen Zollposten angegriffen. Ein paar Geschosse kommen zurück, landen im Feld. Und doch lebt hier, an diesem tristen Ort im Osten Europas, eine Frau, die glücklicher kaum wirken könnte. Ljudmila Wakulenko, 62 Jahre alt, Bürokratin aus Leidenschaft und ukrainische Patriotin, darf seit einem Tag wieder dort sitzen, wo sie am liebsten sitzt: auf dem Chefsessel aus braunem Leder, hinter ihrem Schreibtisch, mit dem Stempel der örtlichen Verwaltung in der Hand.

Der Andrang vor ihrem Büro ist riesig. Alle strömen zu ihr, brauchen Hilfe, vor allem für den Wiederaufbau ihrer Häuser. Die Skorpionsbrosche glänzt frisch poliert auf Wakulenkos Brust, fast liebevoll drückt sie die blaue Tinte ins Papier. Vor dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar war Wakulenko Vorsitzende des Dorfrats. Kosatscha Lopan hat keinen Bürgermeister, bis zum Krieg hat sich der Ort selbst verwaltet. Und tut es jetzt, nach der Befreiung, wieder. Nach dem russischen Einmarsch ergriff Wakulenko nicht die Flucht. Sie blieb, um weiter für die Bürger da zu sein. Während der etwa 200 Tage dauernden Besatzung riskierte sie ihr Leben.