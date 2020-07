Aktualisiert am

Russische Millionäre in London

Russische Millionäre in London :

Russische Millionäre in London : Die schmutzigen Spenden der Oligarchen

Kleptokratie-Tour: Der Putin-Kritiker Roman Borisovich führt zu den Adressen russischer Oligarchen in London. Bild: ddp/intertopics/eyevine/Graeme R

Seit Jahren laden Putin-kritische Aktivisten zu „Kleptokratie-Touren“ durch die britische Hauptstadt ein. Begleitet von angesehenen Russlandkennern führen sie durch die Nobelviertel Londons, in denen Oligarchen die Schmuckstücke aufgekauft haben. Für diese Fachleute war nicht überraschend, was der Geheimdienstausschuss des Unterhauses am Dienstag feststellte: dass Multimillionäre russischer Herkunft von den britischen Regierungen „willkommen geheißen“ und ihr Geld „mit offenen Armen entgegengenommen“ worden sei. Der Einfluss Moskaus auf die britische Politik, folgerte der Ausschuss, sei die „neue Normalität“.

Wie viele Milliarden Pfund seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Königreich investiert wurden, ist kaum zu schätzen; zu verschlungen sind die Wege. Erste Bewegungen im Immobilienmarkt und in der Börse wurden Mitte der neunziger Jahre registriert. Wenig später warb der Labour-Premierminister Tony Blair in Sankt Petersburg aktiv für mehr Investitionen.