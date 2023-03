Aktualisiert am

Debatte über BBC : Lineker bringt Sunak in Verlegenheit

Gary Lineker am Sonntag in London Bild: Reuters

Die Führung der BBC hätte es als Hinweis nehmen können, dass Gary Linekers zweiter Vorname Winston lautet. Den hatten Linekers Eltern im Jahr 1960 nicht zufällig ausgesucht, sondern in bewusster frischer Erinnerung an jenen unbeugsamen Premierminister, der Großbritannien im Zweiten Weltkrieg zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland führte. „Wir werden uns niemals ergeben,“ lautet eines der bekanntesten Zitate Winston Churchills, und ebenso scheint es nun Lineker halten zu wollen, der in seiner Popularität dem historischen Vorbild kaum nachsteht.

Allerdings focht Lineker seine Kämpfe als Stürmer in den achtziger und neunziger Jahren für mehrere englische Fußballclubs und als Mitglied der Nationalmannschaft, erzielte 48 Tore in 80 Spielen und sieht sich jetzt dem Intendanten und dem Aufsichtsratschef des britischen Rundfunk- und Fernsehsenders BBC als aktuellen Gegnern gegenüber.