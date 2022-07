Bauernproteste in den Niederlanden : Blockaden, Morddrohungen, Aufrufe zum Bürgerkrieg

Spät am Dienstagabend wollten Bauern im friesischen Heerenveen auf die A 32 vordringen, um dort gegen die Pläne der Regierung in Den Haag zur Verminderung des Stickstoffausstoßes zu protestieren. Die Polizei blockierte die Zufahrt mit mehreren Fahrzeugen. Auf einem Video ist zu sehen, wie einer der Traktoren ausschert und auf der Gegenfahrbahn an der Sperre vorbeifährt. Als ein weiterer Traktor folgt, zücken zwei Beamte ihre Pistolen und zielen auf das Fahrzeug. Zwei Schüsse sind zu hören. Zwei junge Männer filmen das, ebenso überrascht wie freudig erregt. Kurz darauf stellen sie ihre Aufnahme ins Netz.

Verletzt wurde niemand bei dem Schusswaffeneinsatz. Drei Personen wurden festgenommen, darunter der Fahrer des beschossenen Treckers. Es soll sich um einen 16 Jahre alten Jungen handeln. Auf Twitter schrieb die Polizei kurz darauf, es sei eine „bedrohliche Situation“ entstanden. „Dabei wurden Warnschüsse abgegeben, und es wurde gezielt geschossen.“ Die Traktorfahrer hätten versucht, „in Polizeibeamte und Dienstfahrzeuge zu fahren“. Davon ist auf dem Video nichts zu sehen. Es zeigt nur einen Ausschnitt des Geschehens, das nun von der Rijks­recherche, einer Sondereinheit der Staatsanwaltschaft, untersucht wird, wie jeder Schusswaffengebrauch durch Beamte. Der Vorfall war die jüngste Eskalation der Bauernproteste, die seit zwei Wochen zu­nehmen.

Todesdrohungen für eine Ministerin

Die Landwirte laufen Sturm gegen den Plan der Regierung, die Stickstoffemis­sionen bis 2030 zu halbieren. Darauf haben sich die vier Parteien in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, freilich unter dem Druck eines höchstrichterlichen Urteils von Ende 2019. Es führte schon dazu, dass das Tempolimit auf Autobahnen tagsüber auf 100 Stundenkilometer gesenkt werden musste. Jetzt will die Regierung das noch größere Problem angehen: die Emissionen aus der Landwirtschaft, hauptsächlich Am­moniak, das über Gülle in die Natur ge­langt. Auf Ammoniak entfallen 65 Prozent aller schädlichen Stickstoffverbindungen, während der Straßenverkehr lediglich 12 Prozent freisetzt. Grund dafür ist die hochintensive Viehwirtschaft. Die Niederlande sind trotz ihrer geringen Fläche der größte Fleischexporteur in Europa.

Dass sich das ändern muss, ist seit drei Jahren klar. Die Bauernverbände haben schon mehrfach dagegen protestiert. Nun aber ist die Wut besonders groß, weil die Regierung ihren Plan erstmals konkretisiert hat. Eine Karte zeigt, wie sich der Am­moniakausstoß verringern soll, um das nationale Einsparziel zu erreichen. Das betrifft die agrarisch geprägten Re­gionen im Binnenland, insbesondere jene Natura-2000-Schutzgebiete, welche die Re­­gierung im Einklang mit einer EU-Richtlinie ausgewiesen hat. In diesen Ge­bieten wird künftig gar keine Landwirtschaft mehr möglich sein, in vielen weiteren Bereichen sollen die Emissionen um die Hälfte sinken. Betriebe, die schließen müssen, werden entschädigt; dafür stehen Milliardenbeträge zur Verfügung. Die zwölf Provinzregierungen haben ein Jahr lang Zeit, um der Regierung in Den Haag darzulegen, wie sie die Vorgaben erreichen wollen.