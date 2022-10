Berufung abgewiesen : Brittney Griner soll neun Jahre in russische Lagerhaft

In Russland ist die Berufung der amerikanischen Basketballspielerin Brittney Griner gegen ihre Verurteilung wegen Rauschgiftschmuggels und -besitzes abgewiesen worden. Die Rechtsmittelinstanz des Moskauer Gebiets bezeichnete das Urteil von Anfang August, mit dem gegen Griner neun Jahre Haft verhängt worden waren, am Dienstagnachmittag als rechtmäßig.

Aus der Entscheidung geht mit Blick auf eine leicht abgeänderte Berücksichtigung der in Untersuchungshaft verbrachten Zeit hervor, dass Griner noch etwa acht Jahre in Haft verbringen soll. Die Verteidigung hatte gefordert, die Athletin freizusprechen oder andernfalls eine Bewährungsstrafe zu verhängen.

Cannabis-Öl im Gepäck gefunden

Mit der Entscheidung ist das Urteil rechtskräftig, sodass die Amerikanerin demnächst in eine Strafkolonie verbracht werden dürfte. Eine Verurteilung Griners gilt auch als Voraussetzung für einen möglichen Austausch gegen in den Vereinigten Staaten inhaftierte Russen – und ein solcher als einzige Hoffnung der seit einer Woche 32 Jahre alten Athletin, in absehbarer Zeit auf freien Fuß zu kommen. Griner war am 17. Februar, eine Woche vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, wohin sie aus New York geflogen war.

Denn seit 2015 war Griner, eine der besten Basketballerinnen der Welt, in den Spielpausen der amerikanischen WNBA für einen Jekaterinburger Verein tätig. In Griners Gepäck fanden die russischen Behörden nach eigenen Angaben Kartuschen mit Cannabis-Öl. Die Substanz ist in den USA legal; in Russland jedoch ist schon der Besitz geringster Mengen verboten, weshalb auf Besitz und Schmuggel bis zu zehn Jahre Haft stehen.

In den Vereinigten Staaten setzt sich, neben vielen anderen, Brittney Griners Ehefrau für die Spielerin ein und sieht sie als „politisches Pfand“. Auch zahlreiche andere Beobachter vermuten, dass Russland den Fall benutzt, um Landsleute aus der Haft im Ausland freizubekommen. Im vergangenen April wurde der Amerikaner Trevor Reed, der im Juli 2020 in Moskau in einem fragwürdigen Verfahren zu neun Jahren Haft wegen eines angeblichen Angriffs auf Polizisten verurteilt worden war, gegen einen russischen Piloten ausgetauscht, der 2010 in Liberia festgenommen und später in den Vereinigten Staaten wegen Rauschgiftschmuggels zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war.

Verteidigung: Strafe ist ungewöhnlich hart

Im Fall Griner wird über einen Austausch gegen den in den Vereinigten Staaten zu 25 Jahren Haft verurteilten Waffenhändler Viktor Bout spekuliert. Auch der Name des in Russland unter Spionagevorwürfen zu langer Haft verurteilten früheren Soldaten Paul Whelan fällt; Washington will auch ihn freibekommen. Die russischen Anwälte Griners sagten am Dienstag vor Gericht, die „größte Angst“ der Sportlerin sei, „dass sie nicht ausgetauscht wird und die gesamte Strafe in Russland verbüßen wird“.

Die Verteidiger hoben hervor, dass die gegen Griner verhängte Strafe ungewöhnlich hart sei: In vergleichbaren Fällen würden in Russland Bewährungsstrafen verhängt oder Haftstrafen, deren Dauer sechs Jahre nicht überschreite. Die amerikanische Botschaft in Moskau kritisierte die Entscheidung vom Dienstag als „unverhältnismäßig“ und „unrechtmäßig“. Amerikanische Diplomaten hätten nicht mit Griner sprechen können, da sie dem Gericht lediglich per Videoverbindung zugeschaltet gewesen sei.