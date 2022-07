Bankenskandal in China : Verzweifelte Anleger rufen um Hilfe

In der chinesischen Provinz Henan kämpfen geprellte Bankkunden um ihre Ersparnisse. Die Provinzregierung will sie mit allen Mitteln loswerden – und manipuliert dafür auch eine Gesundheitsapp.

Keine Kritik am Regime: Demonstranten wollten am Sonntag in Zhengzhou ihr Geld zurück. Bild: AFP

In der zentralchinesischen Provinzhauptstadt Zhengzhou marschierten am Sonntag Hunderte Sicherheitskräfte in Zivil auf, um eine Demonstration geprellter Anleger in einem Bankenskandal gewaltsam aufzulösen. „Mafia, Mafia“, riefen die Demonstranten ihnen entgegen. Außerdem forderten sie in Sprechchören den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang auf, gegen die Lokalregierung der Provinz Henan zu ermitteln.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Im Morgengrauen hatten sich die Protestierenden mit Spruchbändern vor einer Zweigstelle der chinesischen Zentralbank postiert. „Gegen Korruption und Gewalt der Regierung von Henan“ stand auf ihren Bannern, und „Gebt mir mein Geld zurück“. Manche hielten kleine Nationalfähnchen in die Höhe, um zu zeigen, dass sie Patrioten seien und keine Unruhestifter und schon gar keine Kritiker der Zentralregierung. An einer Säule des Gebäudes hatte jemand ein großes Poster mit einem Porträt von Mao Zedong befestigt, wie von einem Schutzheiligen.