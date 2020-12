Gefängnisähnliche Zustände? : Bangladesch schafft Tausende Rohingya auf unwirtliche Insel

Bangladesch hat mit der Umsiedlung Tausender Flüchtlinge aus Burma auf eine isolierte Schlickinsel begonnen. Wie Nachrichtenagenturen berichteten, sind am Freitag mehrere Boote mit mehr als 1600 muslimischen Rohingya vom Hafen Chittagong in Richtung der Insel Bhasan Char aufgebrochen. Dort hatte die Regierung in den vergangenen Jahren eine Siedlung gebaut, in der den Plänen zufolge bis zu 100.000 Rohingya untergebracht werden sollen. Die Regierung will damit die Flüchtlingslager in Cox’s Bazar im Südosten Bangladeschs entlasten, in denen rund eine Million Rohingya leben. Doch Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm. Sie zweifeln an der Sicherheit der Insel, kritisieren die mangelnde Transparenz des Projekts und hinterfragen die Freiwilligkeit der Umsiedlung.

Die Insel in der Mündung des Flusses Meghna hat sich erst in den vergangenen zwanzig Jahren durch Sandablagerungen gebildet. Sie war von dem Architekten der Flüchtlingssiedlung als „Paradies“ bezeichnet worden. Menschenrechtler halten sie dagegen für „ungeeignet zur menschlichen Besiedlung“. Zu den Problemen gehören Naturkatastrophen, fehlende Arbeitsmöglichkeiten und Hürden bei der Lieferungen von Hilfsgütern. Nach Angaben von Menschenrechtlern liegt die Insel in einem Gebiet, das von Zyklonen gefährdet ist. Sie kritisieren, dass die Vertreter der Vereinten Nationen (UN) bis heute keinen Zugang zu der Insel bekommen hätten, um deren Bewohnbarkeit zu prüfen. „Die Regierung von Bangladesch bricht absichtlich ihr Versprechen an die UN, keine Flüchtlinge auf die Insel Bhasan Char umzusiedeln, so lange die humanitären Fachleute kein grünes Licht gegeben haben“, sagt Brad Adams, Asien-Direktor von Human Rights Watch (HRW).

Die Vereinten Nationen hatten in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass sie vor Beginn der Umsiedlung nicht wie erhofft konsultiert worden waren. Zudem gibt es Anzeichen, dass nicht alle Flüchtlinge freiwillig ihrer Umsiedlung zugestimmt haben oder mit Falschinformationen dazu gebracht wurden, sich dafür zu melden. Die Zeitung „The Daily Star“ berichtete, die Behörden planten, zunächst eine Gruppe von 2500 Rohingya auf die Insel zu bringen. Schon seit Dienstag waren offenbar die ersten Flüchtlinge mit Bussen aus den Lagern zunächst in Transitzentren gebracht worden. Bewaffnete Sicherheitskräfte hatten dabei die Straßen streng bewacht, auf denen die Busse mit den Flüchtlingen unterwegs waren.

Seit die Pläne für die Unterkünfte auf der Insel bekannt wurden, wächst die Kritik an Bangladeschs Umgang mit den Rohingya. Das südasiatische Land hatte in der Vergangenheit viel Anerkennung dafür bekommen, dass es die rund 750.000 Rohingya, die in den vergangenen drei Jahren vor dem Militär aus Burma geflohen waren, bei sich aufgenommen hatte. Die Versuche, Rohingya nach Bhasan Char umzusiedeln und dort festzuhalten, werde Bangladeschs Ruf schaden, sagte Ismail Wolff von der Menschenrechtsorganisation Fortify Rights. Schon im Oktober hatte es Negativschlagzeilen gegeben, als einige der rund 300 Flüchtlinge, die sich bereits auf der Insel befanden, in einen Hungerstreik getreten waren. Die Rohingya hatten HRW damals berichtet, dass Soldaten der bangladeschischen Marine mit Gummiknüppeln und Stöcken auf sie losgegangen waren.

Die 300 Rohingya waren als erste auf die Insel gebracht worden, nachdem sie zuvor wochenlang auf einem Flüchtlingsboot im Indischen Ozean festgesessen hatten. Mit dem Hungerstreik wollten sie die Zusammenführung mit ihren Familien in den Flüchtlingslagern von Cox’s Bazar erzwingen. Den Rohingya zufolge fehlt es auf der Insel an medizinischen Einrichtungen. Sie beklagen, dass ihre Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist und sie unter „gefängnisähnlichen Zuständen“ leben müssen. Für die Flüchtlinge sind diese Erlebnisse eine weitere Episode in einer langen Leidensgeschichte. Aufgrund der Greuel an den Rohingya läuft vor dem Internationalen Gerichtshof eine Völkermord-Klage gegen Burma. Eine Rückkehr der Rohingya in ihre Heimat ist angesichts der anhaltenden Verfolgung, der sie dort ausgesetzt sind, nicht in Sicht.