Gefahr für baltische Staaten? : NATO-Militär sieht keine Anzeichen für russischen Angriff

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses sagt, eine Verlegung zusätzlicher Truppen an die Ostflanke werde stark von der Stehzeit der russischen Truppen in Belarus abhängen.

Ein Satellitenbild zeigt russische Armeefahrzeuge und Material in Belarus, nordwestlich von Yelsk. Bild: via REUTERS

Trotz der Spannungen im Ukraine-Konflikt sieht der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, derzeit keine Anzeichen für einen Angriff Russlands auf die baltischen Staaten. „Bis jetzt sehen wir keinerlei Absicht: Wir erwarten keinen Angriff Russlands auf Nato-Gebiet - weder direkt noch über Belarus“, sagte er am Montag bei einem Besuch in Litauen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur BNS. Die Mobilisierung von russischen Streitkräften in Belarus sei aus militärischer Sicht als „Kombination von Möglichkeiten“ zu betrachten.

Die Verlegung weiterer NATO-Truppen nach Estland, Lettland und Litauen sei jedoch möglich, so der niederländische Admiral weiter. Sie werde stark davon abhängen, ob die russischen Truppen in Belarus bleiben.

Im Konflikt um die Ukraine hatte Moskau, das von den USA und der Nato eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa fordert, zuletzt Truppen in das auch an Litauen, Lettland und Polen angrenzende Nachbarland Belarus verlegt. Nach Bauers Angaben befinden sich etwa 30.000 russische Soldaten und schweres Gerät derzeit in dem von Machthaber Alexandr Lukaschenko autoritär regierten Land. Russland und Belarus haben vom 10. bis 20. Februar ein gemeinsames Manöver angesetzt, das auch an der EU-Außengrenze stattfindet.

Auch Litauens Armeechef Valdemaras Rupsys sagte, es gebe „zu diesem Zeitpunkt weder taktisch noch operativ eine direkte Bedrohung“. Angesichts der in Litauen stationierten NATO-Truppen wäre es auch „unverantwortlich“ und „töricht“, das baltische Land zu bedrohen. Als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 nach dem Umsturz in der Ukraine hatte die Nato die Sicherung der eigenen Ostflanke verstärkt.

In Litauen stellt die Bundeswehr als Rahmennation etwa die Hälfte der 1200 Soldaten des in dem Baltenstaat stationierte Gefechtsverband. Die Bundesregierung deutete eine Truppenverstärkung in Litauen an.. Auf die Frage, ob eine solche Verstärkung über die Nato oder auf bilateraler Basis vollzogen würde, sagte Bauer: „Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn Sie eine schnelle Entscheidung wollen, dann höchstwahrscheinlich bilateral, weil es nicht der Zustimmung aller Verbündeten bedarf.“