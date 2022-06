Balkanreise des Kanzlers : Scholz will Hoffnung mitbringen

Als freundlichen Mann hat Olaf Scholz den Ministerpräsidenten des Kosovos kennengelernt, als Albin Kurti im Mai auf Einladung des Bundeskanzlers in Berlin zu Besuch war. Kurti ist zudem So­zialdemokrat, gehört also zur gleichen Parteienfamilie wie der Kanzler von der SPD. Es ist also kein Zufall, dass das erste Ziel der Reise, die Scholz am Freitag und Samstag in fünf Länder des Balkans führt, Prishtina heißt, die Hauptstadt des jüngsten Staates in Europa, der im Februar 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat. Im Kosovo wird diese Geste geschätzt, nicht zuletzt, weil Belgrad und der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vučić erst direkt danach auf der Reiseroute des Kanzlers liegt.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an. Scholz hatte Kurti und Vučić kürzlich in Berlin zusammengebracht, um wenigstens den abgebrochenen Dialog zwischen beiden Ländern wieder in Gang zu setzen. Kurti nennt den Besuch von Scholz einen „historischen Tag“ für das Kosovo, denn seit 14 Jahren habe kein deutscher Kanzler mehr das Land besucht. Nun brauche es angesichts der russischen Aggression starke „Leadership“, den er sich vom Kanzler erwartet.

„Die EU ist unser Schicksal“

Scholz hat sich zum Ziel gesetzt, die Beitrittsambitionen der Länder des Westbalkans wieder aufzunehmen. Er will verhindern, dass die Staaten unter russischen Einfluss geraten oder, wie Serbien, unter ihm bleiben und so dem europä­ischen Integrationsprozess schaden. Berlin geht davon aus, dass ein ökonomisch geschwächtes Russland auf Dauer kein at­traktiver Partner mehr für Länder des Westbalkans sein wird. Es gehe nicht nur um die Sicherheit der Region, in der ex­terne Kräfte, „nicht zuletzt Russland“, um Einfluss ringen würden, hatte der Kanzler kürzlich im Bundestag gesagt, sondern es gehe auch „um unsere eigene Sicherheit, die ohne einen stabilen europäischen Westbalkan nicht zu haben ist“.

Scholz will das Gewicht Berlins dafür verwenden, dass die Perspektive eines Beitritts wieder eine realistische Option für die Länder des Westbalkans wird, jedenfalls realistischer, als es jetzt der Fall ist. Er wolle „ein neues Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen“, „mit neuer Geschwindigkeit und neuem Elan“, sagt er in Prishtina. Dazu gehöre aber auch eine neue Bereitschaft der Länder des Westbalkans, zu pragmatischen Kompromissen zu kommen. Scholz ist sich bewusst, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die angesichts der nationalistisch motivierten Vorbehalte und Konflikte Jahre beanspruchen wird.

Auf Nachfrage macht Kurti noch weiter gehende Ambitionen seines Landes öf­fentlich. „Wir planen, in diesem Jahr uns für den Kandidatenstatus für die Eu­ropäische Union zu bewerben.“ Das Ko­sovo will also nicht hinter der Ukraine, Moldau oder Georgien zurückstehen. Ei­ne Konkurrenz zu Kiew mag Kurti dabei nicht sehen. Er unterstütze die angestrebte Mitgliedschaft der Ukraine, die durch eine „absurde Invasion“ Russlands be­troffen sei und bei der „unsere Herzen“ angesichts des schrecklichen Krieges seien. Doch lässt er an seinem Ziel keinen Zweifel. „Die EU ist unser Schicksal.“ Man wolle ihr schneller beitreten als bisher geplant.