Der Vatikan hat Georg Bätzing lange die kalte Schulter gezeigt. Immer wieder hatte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in den vergangenen Monaten darüber beklagt, dass er auf seine Bitte um ein „zeitnahes“ Gespräch aus Rom noch keine Rückmeldung erhalten habe. Bätzing stand unter enormem Druck: der Konflikt mit dem Vatikan eskalierte und unter den deutschen Katholiken wuchs der Frust. Er wollte in Rom klarmachen, dass der „Synodale Weg“ in Deutschland keine Gefahr für die Weltkirche darstelle.

Nach dem frostigen Ad-Limina-Besuch der deutschen Bischöfe im Vatikan hatte Bätzing im November noch die Hoffnung geäußert, den Dialog über das Reformprojekt bald in Rom fortsetzen zu können; Ende Februar wandte er sich dann mit einem Brief an Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und weitere Kurienkardinäle, Mitte März schließlich an den Papst. Zuletzt konnte Bätzing seinen Unmut und seine Ratlosigkeit nicht mehr verbergen. Im Vatikan Klinken zu putzen, um die Terminfindung zu beschleunigen, kam für den Limburger Bischof nicht infrage.

„Positive und konstruktive Atmosphäre“

Doch dann kam am Mittwochabend eine unerwartete Nachricht: Bätzing und vier weitere deutsche Bischöfe hätten sich mit führenden Vertretern der römischen Kurie getroffen, teilten die Bischofskonferenz und der Vatikan in einer gemeinsamen Erklärung mit. Gesprochen haben sie demnach über „die theologischen Fragen und die Fragen der Disziplin, die insbesondere beim Synodalen Weg zutage getreten sind“. Die Unterredung sei in „einer positiven und konstruktiven Atmosphäre“ verlaufen. Weitere Gespräche wurden in Aussicht gestellt.

Worum es konkret ging, blieb offen. Streitpunkte gibt es genug. Zuletzt hatte der Vatikan im April der Beteiligung von Laien an der Bischofswahl eine Absage erteilt. Im Januar hatte er den deutschen Bischöfen untersagt, sich an dem geplanten Synodalen Rat zu beteiligen. In dem Gremium sollen Bischöfe und Laien nach Abschluss des „Synodalen Weges“ die Reformprojekte auf nationaler Ebene weiter voranbringen , auch in Bistümern und Pfarreien verbot der Vatikan solche Gremien.

Was dazu geführt hat, dass der Besuch nach der monatelangen Eiszeit zwischen dem Vatikan und der Mehrheit der deutschen Bischöfe nun zustande kam, war zunächst unklar. Die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ hatte kurz zuvor unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Spitzenvertreter der Kurie berichtet, im Vatikan sei man wegen der jüngsten Kirchenaustrittszahlen in Deutschland alarmiert und fürchte ein deutsches Schisma. Franziskus verfolge die Strategie, im Dialog mit den deutschen Bischöfen „den Sprengsatz schrittweise zu entschärfen“. In Rom und aus kirchlichen Kreisen in Deutschland ist jedoch zu hören, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Besuch der deutschen Bischöfe und den stark gestiegenen Kirchenaustrittszahlen gebe.

Bätzing wollte andere Gesprächspartner

Das Gesprächsformat im Vatikan hatte sich Bätzing allerdings anders gewünscht. Er hatte darum gebeten, gemeinsam mit Irme Stetter-Karp, der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), empfangen zu werden. Stattdessen begleiteten ihn am Mittwoch die Bischöfe Stephan Ackermann (Trier), Michael Gerber (Fulda), Franz-Josef Overbeck (Essen) sowie Bertram Meier (Augsburg). Durch Meier war auch jene Minderheit in der Bischofskonferenz vertreten, die dem „Synodalen Weg“ kritisch bis ablehnend gegenübersteht.

Ihre vatikanischen Gesprächspartner waren neben Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der Nummer zwei nach dem Papst, unter anderen der scheidende Präfekt der Glaubensbehörde, Kardinal Luis Ladaria sowie der vatikanische Ökumeneverantwortliche Kurt Kardinal Koch. Parolin und Ladaria zählen zu den Hauptverantwortlichen der vatikanischen Interventionen gegen den „Synodalen Weg“. Koch hatte im September eine Parallele zwischen dem „Synodalen Weg“ und den nationalsozialistischen Deutschen Christen im Dritten Reich gezogen.

Auch ein wichtiger künftiger vatikanischer Ansprechpartner für die deutschen Bischöfe war bei dem Gespräch noch nicht anwesend: der neue Präfekt der Glaubensbehörde, der argentinische Erzbischof Victor Manuel Fernández. Der Ghostwriter und Vertraute von Franziskus hat sich in seinen ersten Interviews vergleichsweise wohlwollend zum „Synodalen Weg“ geäußert. Er könne sich auf den ersten Blick nicht vorstellen, dass es an der deutschen Debatte nicht auch etwas Gutes gebe. Zumindest auf einen Termin müssen deutsche Katholiken bei ihm offenbar nicht lange warten. Dem Nachrichtenportal der Deutschen Bischofskonferenz, „katholisch.de“, jedenfalls stand er schon wenige Tage nach seiner Ernennung Rede und Antwort.