Nuklearrüstung : Baerbocks Welt

Ob eine Welt mit „weniger und ohne“ Atomwaffen eine sicherere Welt wäre, wie die Außenministerin meint, darüber streiten sich die Gelehrten seit Langem. Die nukleare Abschreckung hat im 20. Jahrhundert jedenfalls viel Stabilität gebracht, gerade in Europa. Was dagegen passieren kann, wenn ein Land seine Atomwaffen abgibt, das lässt sich gerade anschaulich am Beispiel der Ukraine studieren.

Fest steht auch, dass es heute mehr Atomwaffenstaaten gibt als je zuvor und dass die nicht auf „Brückenbauer“ wie Baerbock warten, um endlich ihre Bomben loszuwerden. Im Gegenteil, gerade für Russland und China spielt die nukleare (Auf-)Rüstung eine wichtige Rolle in ihrer militärischen Planung.

Deutschland wird unter der neuen Bundesregierung zum ersten NATO-Staat, der an der nuklearen Teilhabe festhält und sich trotzdem im Atomwaffenverbotsvertrag engagieren will. Dieser Spagat soll offenbar dem friedensbewegten Teil des heimischen Publikums vorgaukeln, dass man sich irgendwie auf dem Weg zur Abrüstung befinde.

Anders als Baerbock sagt (und womöglich sogar glaubt), gibt es in der real existierenden Weltpolitik in dieser Frage tatsächlich nur ein Entweder-oder: Man hat die Wahl zwischen einem Leben unter einem nuklearen Schutzschirm oder außerhalb davon. Dass auch die zweite Bundesregierung, an der die Grünen beteiligt sind, sich für Ersteres entschieden hat, zeigt, was sie für sicherer hält.