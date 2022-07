Besuch in Nagasaki : Baerbock wirbt für eine Welt ohne Atomwaffen

Zu Beginn ihres Besuchs in Japan macht Außenministerin Baerbock Halt in Nagasaki. Knapp 77 Jahre nach dem Atombombenabwurf über der Stadt hält sie dort ein Plädoyer für die atomare Abrüstung.

Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des Schreckens durch den amerikanischen Atombombenabwurf auf Nagasaki am 9. August 1945 eindringlich für eine Welt ohne Atomwaffen geworben. Der Angriff auf die Stadt sei ein Mahnmal dafür, gemeinsam an einer Welt ohne Atomwaffen zu arbeiten, „auch wenn wir davon sehr weit entfernt sind“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag in Nagasaki zu Beginn ihres zweitägigen Antrittsbesuchs in Japan. Auch angesichts dessen, dass gerade in jüngster Zeit die Zahl der Atomwaffen weltweit eher zu- als abgenommen habe, sei es für die Bundesregierung wichtig, sich weiterhin „für Frieden und eine Welt ohne Atomwaffen“ stark zu machen – auch wenn es bis dahin ein langer Weg sei.

Nagasaki stehe wie die japanische Stadt Hiroshima „wie kein anderer Ort für absolute Vernichtung und Krieg und als Symbolort für die Mahnung vor dem Einsatz von Atomwaffen“, sagte Baerbock weiter. Die Bundesregierung unterstütze die Abrüstung, „auch wenn die Weltlage derzeit eine ganz andere ist“, betonte die Außenministerin vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Baerbock verwies auf Initiativen wie den Atomwaffen-Verbotsvertrag, an dem Deutschland erstmals als Beobachter teilnehme, und den Nichtverbreitungsvertrag, bei dem aktiv an nuklearen Abrüstungsschritten gearbeitet werde – „auch wenn das in der derzeitigen Weltlage alles andere als einfach ist“.

Kranzniederlegung für die Opfer

In Nagasaki besuchte Baerbock das Museum zum Atombombenabwurf auf die Stadt und legte zum Gedenken an die Opfer einen Kranz nieder. Lange verharrte sie etwa vor Bildern, die die Verwundungen kleiner Kinder direkt nach dem Bombenabwurf zeigen.

Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung der Atombombe getötet, 75.000 weitere verletzt. Drei Tage zuvor hatten die USA die Stadt Hiroshima durch eine Atombombe mit geringerer Sprengkraft verwüstet. Unter dem Eindruck der Zerstörungen kapitulierte das Kaiserreich Japan am 15. August 1945.

Bei einem Treffen mit einem Zeitzeugen ließ sich Baerbock das Grauen des Atombombenangriffs und dessen bis heute andauernde Folgen schildern. Der 82 Jahre alte Shigemitsu Tanaka berichtete Baerbock von dem hellen, weißen Lichtblitz der Atomexplosion. Wie durch ein Wunder hätten er und seine Familie überlebt. Später seien Angehörige wie seine Eltern schwer erkrankt und teils an Krebs gestorben, berichtete der Mann.

Eindringlich warb er dafür, gemeinsam mit der Jugend an einer Welt ohne Atomwaffen zu arbeiten. Weil „die Macht des Einzelnen begrenzt ist, müssen wir als Freunde handeln“, sagte er laut Übersetzung. „Es soll nie wieder Menschen geben, die durch eine Atombombe verletzt werden.“ Baerbock erinnerte in dem Gespräch daran, dass in ihrer Heimatstadt Hannover in einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche eine Glocke aus Nagasaki hänge.

Erinnerung an den Krieg hochhalten

In das Gedenkbuch schrieb Baerbock, sie verlasse das Museum „mit schwerem Herzen und zugleich bestärkt in unserem gemeinsamen Streben nach einer friedlicheren atomwaffenfreien Welt. Diese Gedenkstätte macht den Wahnsinn des Atomkrieges, das unvorstellbare Leid sichtbar.“ Trotzdem bestehe die „bittere Gefahr, dass so etwas wieder passieren könnte, solange es Atomwaffen gibt. Unser Engagement für eine Welt ohne Atomwaffen wird daher nicht nachlassen.“

Baerbock forderte, gemeinsam mit Japan die Erinnerung an den Krieg hochzuhalten – in einer Zeit, in der die Zeitzeugen weniger würden. Dies gelte auch für die Erinnerung an den Völkermord, den Deutschland mit seinem Angriffskrieg im Zweiten Weltkrieg begangen habe. Anschließend diskutierte Baerbock mit Studierenden der Nagasaki Junshin Catholic University über Friedenspolitik und Globalisierung.

Zum Abschluss ihres Asienbesuchs wird Baerbock am Montag in der Hauptstadt Tokio erwartet. Dort will sie bei ihrem Antrittsbesuch unter anderem ihren Amtskollegen Yoshimasa Hayashi zu einem Gespräch treffen. Im Mittelpunkt werde die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit gerade mit Blick auf die deutsche Indopazifik-Politik stehen, kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes vorab an.