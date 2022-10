Baerbock in Warschau : „Die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit“

Außenministerin Annalena Baerbock und ihr polnischer Amtskollege Zbigniew Rau am Dienstag in Warschau Bild: Reuters

Außenministerin Annalena Baerbock hat in Warschau dazu aufgerufen, trotz Krieg in der Ukraine, Polens Reparationsforderungen an Deutschland und weiteren deutsch-polnischen Streitthemen den Blick in die Zukunft zu richten. „Die gute Nachricht ist: Wir haben eine gemeinsame Zukunft“, sagte die Außenministerin am Dienstag nach einem Treffen mit ihrem polnischen Kollegen Zbigniew Rau. „Es kann uns gar nicht so viel trennen, wie uns verbindet!“

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Auf dem jährlichen Empfang der Deutschen Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit am Vorabend hatte Baerbock vor hunderten Gästen einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er enthält eigentlich Selbstverständliches, doch während Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine klingt er neu. Vielleicht wird er als Baerbock-Doktrin in die Geschichte eingehen: „Die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit. Darauf können Sie sich verlassen.“

Mit Blick auf die achtziger Jahre und die damalige polnische Bürgerbewegung Solidarność („ohne Solidarność hätte es in unserem Land keinen Mauerfall gegeben“) versprach sie: „Wir werden für euch da sein, so wie ihr für uns da wart, als wir euch am dringendsten brauchten.“ Zugleich sprach sie von der Gefahr einer „Erosion“ dessen, was im Nachbarschaftsvertrag beider Länder von 1991 erreicht worden war.

Note mit Reparationsforderungen nicht übergeben

Ausgerechnet an Deutschlands Feiertag hatte jedoch Minister Rau die an Berlin gerichtete Note über Reparationsforderungen in Billionenhöhe für Schäden und Opfer während des Zweiten Weltkriegs unterzeichnet. Sie soll „per Kurier“ nach Berlin gelangen, wie im polnischen Außenministerium zu erfahren war, wurde also der Ministerin nicht persönlich übergeben. Die Frage nach Reparationen sei aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen, sagte Baerbock. Zugleich sicherte die Außenministerin zu: „Deutschland steht zu seiner historischen Verantwortung ohne Wenn und Aber.“ Es bleibe „unsere ewige Aufgabe, an das millionenfache Leid zu erinnern, das Deutschland Polen angetan hat“.

Die Brutalität „mit einer menschenverachtenden Kampagne der Unterdrückung, der Germanisierung, der puren Vernichtung“ habe „in Polen ganz anderen Schmerz als an anderen Orten hervorgebracht“, so die Außenministerin. Das Gedenken daran müssen auch bei den jungen Menschen in Deutschland immer wieder wach gehalten werden. Es sei „immer wieder spürbar, wie präsent dieser Schmerz bis heute ist“, sagte Baerbock zu Rau. „Und zwar nicht nur bei Neunzigjährigen, sondern auch bei Neunjährigen, weil dieser Schmerz über Generationen vererbt wird.“ Dies sei in Deutschland vielleicht nicht allen bewusst.

Baerbock räumte ein, dass Deutschland noch genauer auf mögliche eigene Versäumnisse schauen müsse, etwa bei der Bildungspolitik. Damit spielte sie auf den im Nachbarschaftsvertrag von 1991 verankerten muttersprachlichen Unterricht für Polen in Deutschland und Deutsche in Polen an. Ihr polnischer Amtskollege sagte zur Frage der Reparationen, er sei „überzeugt, dass sich die Position der deutschen Regierung in dieser Frage als Ergebnis des Dialogs weiterentwickeln wird.“ Allein schon deshalb, weil niemand ein moralisches System oder eine Rechtsordnung nennen könne, „in der der Täter eines Verbrechens ermächtigt war, unabhängig und allein das Ausmaß seiner Schuld, aber auch den Umfang und die Dauer seiner Verantwortung zu bestimmen“.