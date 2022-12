Arbeitsverbot für Frauen : Baerbock kritisiert Taliban wegen NGO-Regel

Die Taliban drängen Frauen immer weiter aus dem öffentlichen Leben in Afghanistan zurück. In Reaktion auf das Arbeitsverbot stellen drei NGOs vorerst ihre Arbeit in dem Land ein.

Außenministerin Annalena Baerbock am 20. Dezember in Nigeria. Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat scharf die Aufforderung der Taliban an Nichtregierungsorganisationen kritisiert, alle Mitarbeiterinnen vorerst von ihrer Arbeit zu suspendieren. „Wir werden nicht akzeptieren, dass die Taliban die Humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machen“, teilte die Grünen-Politikerin am Sonntag mit. „Sie rauben der Hälfte der Bevölkerung ein weiteres Grundrecht, brechen humanitäre Prinzipien und gefährden die lebenswichtige Versorgung der Menschen.“

Die Aufforderung in einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums in Kabul richtete sich an alle nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGO). Sie wurde damit begründet, dass die Frauen die Vorschriften der Taliban-Führung in Bezug auf das Tragen eines Hidschabs, also eines Kopftuchs, nicht einhielten. Komme eine Organisation dieser Anordnung nicht nach, werde ihre Lizenz entzogen, hieß es in dem Schreiben.

Drei ausländische Hilfsorganisationen stellen ihre Tätigkeit in Afghanistan des Arbeitsverbots für Frauen vorerst ein. „Bis wir Klarheit über diese Ankündigung haben, setzen wir unsere Programme aus", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Save the Children, dem Norwegischen Flüchtlingsrat und Care am Sonntag. Die Organisationen forderten zudem, dass „Männer und Frauen gleichermaßen unsere lebensrettende Hilfe in Afghanistan fortsetzen können".

Taliban schließen Frauen von weiten Teilen des Lebens aus

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte in Afghanistan massiv eingeschränkt. Viele Frauen durften nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren. Mädchen und Frauen sind mittlerweile vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Am Dienstag verbannten die Taliban Frauen von allen Hochschulen.

Baerbock kritisierte auch diese Entscheidung: „Wer Frauen und Mädchen von Arbeit, Bildung und öffentlichem Leben ausschließt, ruiniert nicht nur sein Land. Geschlechtsbezogene Verfolgung kann auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Wir setzen uns für eine deutliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft ein.“