Außenministerin in Athen : Griechenland beharrt auf Reparationsforderungen

Die Außenministerin nimmt sich jetzt auch jener Konflikte an, in denen Deutschland schon länger vermittelt – sie reist nach Athen und Ankara. In der Frage weiterer Reparationsleistungen Deutschlands an Griechenland sind sich beide Länder uneins.

Annalena Baerbock legt an der Holocaust-Gedenkstätte in Athen Blumen nieder. Bild: AFP

Der griechische Außenminister Nikos Dendias hat die Forderung nach Reparationen für die im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern angerichteten Zerstörungen bekräftigt. „Ich möchte unterstreichen, dass das Thema der Reparationen Deutschlands für die griechische Regierung, aber hauptsächlich für die griechische Gesellschaft, offen bleibt“, sagte Dendias am Freitag nach einem Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock in Athen. Das Thema müsse gelöst werden, das sei eine Prinzipienfrage.

Zuvor hatte Baerbock deutlich gemacht, dass sich die deutsche Zurückweisung griechischer Reparationsforderungen nicht verändert hat. Zu Beginn ihres Besuchs in Griechenland erinnerte sie an die Gräueltaten, die Deutschland während der nationalsozialistischen Besetzung des Landes verübt hat. Zu wenige wüssten in Deutschland von dem Ausmaß dieser Schuld.

Zudem würdigte Baerbock Griechenland als „einen der engsten Partner“ Deutschlands in Europa. Das gelte für die Unterstützung der Ukraine, für den Kampf gegen die Erderwärmung, aber auch bei der Sicherung der europäischen Außengrenze in der Ägäis. Sie wolle „hören, was wir als Europäische Union dafür tun müssen, dass unsere gemeinsame Au­ßengrenze sicher ist – auch für die Menschen, die unter Lebensgefahr bei uns Zuflucht suchen“. Die Aufgabe, die Griechenland für die gesamte EU trage, sei „riesig und verdient unsere ganze Solidarität“.

Kritik an Frontex

Baerbock forderte nach neuen Vorwürfen gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex eine konsequente Klärung. Die EU müsse „noch stärker sicherstellen können, dass natürlich auch an der europäischen Außengrenze die Menschenrechte rund um die Uhr eingehalten werden“, sagte Baerbock am Donnerstag nach einem Besuch im Frontex-Verbindungsbüro in der griechischen Hauptstadt Athen. Das Zurückdrängen von Flüchtlingen über die EU-Außengrenzen sei „mit europäischem Recht nicht vereinbar“, stellte sie klar. Ein seit Monaten unter Verschluss gehaltener EU-Bericht wirft Frontex laut Medienberichten das bewusste Wegsehen beim Zurückdrängen von Flüchtlingen auf dem Meer durch die griechische Küstenwache vor.

Mehr zum Thema 1/

Baerbock reist nach den Gesprächen mit der griechischen Regierung weiter nach Ankara, wo sie an diesem Freitag den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu trifft. Ein Thema in beiden Ländern werden die griechisch-türkischen Auseinandersetzungen um Rohstoffe in der Ägäis sein. Baerbock kündigte an, sie wolle in der Türkei überdies „auch die Themen ansprechen, bei denen wir teils fundamentale Differenzen haben: die Militärinterventionen in Nord­syrien, Menschenrechte, die Umsetzung von Verpflichtungen als Mitglied des Europarats“.