Koloniales Raubgut : Baerbock und Roth geben Nigeria erste Benin-Bronzen zurück

Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth haben am Dienstag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 Kunstwerke zurück in die Hände der nigerianischen Regierung gegeben. Die Plastiken und Bronzereliefs zählen zum Kunstschatz der Benin-Bronzen, die Ende des 19. Jahrhunderts bei der gewaltsamen Kolonisierung des südlichen Nigeria von den britischen Kolonialherren außer Landes geschafft und teils in Museen untergebracht, teils verkauft worden waren.

Dabei gelangten sie auch nach Deutschland. Rund ein Sechstel der insgesamt rund 6000 Objekte befindet sich derzeit in deutschen Museen. Baerbock sagte anlässlich der Rückgabe, wenn ein Land seines kulturellen Erbes beraubt werde, dann erzeuge das ein kaum vorstellbares Gefühl des Verlustes. Diesen Verlust hätten die Nigerianer erfahren. Sie sagte auch, „es war falsch, diese Bronzen zu stehlen, es war falsch, diese Bronzen zu behalten“.

„Verpflichtung für gerechtere Gegenwart“

Claudia Roth beschrieb die Rückgabe der nigerianischen Kunstwerke als einen emanzipatorischen Akt. Sie sagte, „wir wollen lernen aus der Auseinandersetzung mit unserer Kolonialgeschichte, und wir wollen Verantwortung übernehmen.“ Das werde aber Deutschland nicht allein gelingen. Nur in der „Verständigung mit unseren afrikanischen Partnern“ werde „unsere koloniale Vergangenheit Teil unserer Erinnerungskultur“, nur so werde „das Erinnern an vergangenes Unrecht eine Verpflichtung für eine gerechtere Gegenwart“. Roth gab an, die Rückgabe der Kunstwerke „soll die Geschichte des Raubes und des Kolonialismus nicht vergessen machen“; sie solle auch „unsere Scham nicht verschleiern“.

Die nigerianische Seite machte anlässlich der Rückgabe deutlich, dass sie auf die Rückkehr aller Kunstwerke hofft, die im Zuge der britischen Kolonialisierung außer Landes geschafft wurden. Der nigerianische Außenminister Geoffrey Onyeama sagte, diese Bestrebungen hätten gegenüber den Ländern, welche die Kulturgüter beherbergten, „in verschiedenem Maße Erfolg“. Auf Nachfragen fügte er hinzu, sein Land erwarte auch die Rückgabe jener Gegenstände, die im Besitz des Britischen Museums seien. Er sei sehr froh, dass Deutschland sich zur Rückgabe entschlossen und die deutsche Außenministerin und die Kulturstaatsministerin das mit ihrer persönlichen Anwesenheit hervorhöben. Onyeama merkte anschließend sogleich an, dass Deutschland einer der „Schlüsselpartner“ Nigerias sei, und erwähnte das Engagement deutscher Firmen im Bau- und Energiesektor.

Auch für die deutsche Außenministerin bot die Reise nach Nigeria nicht nur Gelegenheit, in einer einstigen britischen Kolonie deutsche Kolonialgeschichte zu spiegeln, sondern mehrere politische Anliegen zu verfolgen. Mehrfach hob Baerbock Nigerias Bedeutung als „größte Demokratie Afrikas“ hervor, ausdrücklich würdigte sie die Vermittlungsbemühungen der nigerianischen Regierung in afrikanischen Konflikten, etwa in Äthiopien oder in Mali und der Sahelregion. Sie widmete sich einen Tag lang im Nordosten Nigerias selbst den Auswirkungen der Bedrohung, die dort islamistische Terrorgruppen verbreiten. Deutschland zählt zu den maßgeblichen Geldgebern der Stabilisierungsbemühungen in der Tschadsee-Region, die neben Teilen Nigerias auch Niger, Kamerun und Tschad umfasst.

Fünf Millionen Euro für Pavillon im Herkunftsort

In der Bekämpfung des Klimawandels möchte Deutschland ebenso ein wirksamer Partner Nigerias sein. Doch auf diesem Feld lässt die nigerianische Seite weniger Enthusiasmus erkennen. Onyeama sagte, die Umstellung auf Gas sei ein Weg, um in einer „Übergangszeit“ die eigene Energiewirtschaft umweltfreundlicher zu machen, sein Land sei diesbezüglich an Partnern „sehr interessiert“. Das Ziel für Nigeria laute jedoch unverändert, die Schadstoffneutralität solle bis 2060 erreicht werden.

Die symbolische Rückgabe der deutschen Benin-Bronzen wurde nach zwei vorbereitenden Schritten möglich. Da die meisten Artefakte im Besitz von Völkerkunde-Museen in fünf Bundesländern waren, waren Verabredungen der Länder untereinander sowie der Länder mit dem Bund notwendig. Die Entscheidung zur Rückgabe hatten die Länder jeweils für sich zu treffen. Anschließend wurde eine Verständigung mit Nigeria erzielt, nach der das Eigentum an allen Kunstwerken auf die nigerianische Seite zurückübertragen wird, jedoch jeweils ein Teil der Kunstwerke als Dauerleihgaben in Deutschland verbleiben oder international gezeigt werden kann. Deutschland engagiert sich überdies mit knapp fünf Millionen Euro beim Bau eines Pavillons in Benin-Stadt, jenem Ort, von dem die Bronzen stammen.

Auf die Frage, ob Nigeria überhaupt in der Lage sein werde, die Kunstwerke in Zukunft angemessen unterzubringen und zu präsentieren, sagte der nigerianische Außenminister am Dienstag, „sie waren ja früher schon einmal hier, und waren in exzellentem Zustand, als sie uns weggenommen wurden“.