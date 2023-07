Seite an Seite: Die Außenministerinnen Catherine Colonna und Annalena Baerbock in Lauterbourg Bild: dpa

Als sie im blauen Reisebus des Auswärtigen Amtes nebeneinandersitzen, tuscheln Annalena Baerbock und Catherine Colonna wie alte Freundinnen auf einer Klassenfahrt. Die beiden Außenminis­terinnen haben sich schon in einer Jurte in der Mongolei und in einem Getreidelager in Äthiopien und unzählige Male in New York, Brüssel, Berlin und Paris getroffen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Nun sind sie „endlich“ gemeinsam dort, „wo das Herz Europas schlägt“, wie es Baerbock formuliert. Der Bus fährt über schmale Landstraßen im deutsch-französischen Grenzgebiet zwischen Elsass und Südpfalz.

Sie wollen mit dieser Reise „sichtbar machen“, sagt Baerbock, wie eng die deutsch-französische Kooperation sei. Colonna fügt hinzu, dass viel zu oft leichtfertig gesagt werde, die Versöhnung sei abgeschlossen. „Der Krieg Russlands gegen die Ukraine zeigt, dass wir nicht überheblich auf die Sicherheitsgarantie herabblicken sollten, die Europa für uns bedeutet“, sagt sie.