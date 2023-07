Aktualisiert am

Nachdem die Türkei ihre Blockade aufgegeben hat, ist Schwedens Weg in die Militärallianz frei. Die Bundesaußenministerin freut sich über „gute Nachrichten aus Vilnius“.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht bei einem informellen NATO-Außenministertreffen in Oslo am 1. Juni. Bild: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und US-Präsident Joe Biden haben das grüne Licht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für einen NATO-Beitritt Schwedens begrüßt. „Gute Nachrichten aus Vilnius: Der Weg für die Ratifizierung von Schwedens NATO-Mitgliedschaft durch die Türkei ist endlich frei“, erklärte Baerbock am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben sich gelohnt. Zu 32 sind wir alle zusammen sicherer. Herzlichen Glückwunsch, Schweden!"

Biden erklärte, er begrüße die Ankündigung von Schweden, der Türkei und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Ich stehe bereit, mit Präsident Erdogan und der Türkei zusammenzuarbeiten, um die Verteidigung und Abschreckung im Euroatlantik-Raum zu verstärken. Ich freue mich, Regierungschef Kristersson und Schweden als unseren 32. NATO-Verbündeten zu begrüßen. Und ich danke Generalsekretär Stoltenberg für seine standhafte Führung.“

Erdogan gibt Blockade auf

Erdogan hatte zuvor nach monatelangem Widerstand den Weg für den schwedischen NATO-Beitritt freigemacht. „Schweden wird Vollmitglied der Allianz“, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Montag nach einem Vermittlungsgespräch mit Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Erdogan sagte laut einer Erklärung zu, die Ratifizierung der schwedischen Beitrittsakte durch das Parlament seines Landes sicherzustellen.

Mehr zum Thema 1/

Dies soll nach Stoltenbergs Worten „so bald wie möglich“ erfolgen. Im Gegenzug schloss Schweden mit der Türkei einen „Sicherheitspakt“ und sagte darunter einen „anhaltenden Kampf gegen den Terrorismus“ zu. Erdogan hatte der Regierung in Stockholm vorgeworfen, zu wenig gegen Extremisten von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu tun. In Vilnius findet am Dienstag und Mittwoch ein NATO-Gipfel statt.