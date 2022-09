Außenministerin in der Ukraine : Baerbock reist zu Überraschungsbesuch nach Kiew

Außenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem zweiten Ukraine-Besuch seit Kriegsbeginn in Kiew eingetroffen. Sie wolle mit der Reise zeigen, „dass wir der Ukraine weiter beistehen, so lange es nötig ist“.

Außenministerin Annalena Baerbock hat mit einem Besuch in Kiew bekräftigt, dass die Ukrainer „sich weiter auf uns verlassen können“. Sie sagte nach ihrer Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt, sie wolle zeigen, „dass wir der Ukraine weiter beistehen, so lange es nötig ist – mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung“.

Baerbock ist zum zweiten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffs in die Ukraine gereist. Die Ukrainerinnen und Ukrainer stemmten sich gegen die russische Aggression „nicht nur, um ihr menschengegebenes Recht auf Frieden und Freiheit, sondern auch um unsere europäische Friedensordnung zu verteidigen“, sagte sie.

„Ein wenig mehr Sicherheit“

Um dort, wo russische Truppen von den ukrainischen Streitkräften zurückgedrängt werden konnten, „für ein bisschen Schutz zu sorgen“, unterstütze Deutschland die ukrainischen Stellen bei der Räumung von Minen und Kampfstoffen.

Die deutsche Außenministerin gab an, an Orten, wo „diese heimtückischen Waffen tagtäglich weiter das Leben von Kindern, von Frauen und Familien bedrohen, sorgen die von uns unterstützten Projekte so für ein wenig Mehr an Freiheit und Sicherheit“.

Der russische Machthaber Wladimir Putin setzt nach Ansicht der deutschen Außenministerin darauf, „dass wir mit der Anteilnahme am Leid der Ukraine müde werden“. Putin glaube, „dass er unsere Gesellschaften mit Lügen spalten und mit Energielieferungen erpressen kann“.

Er hoffe offenbar, auf diese Weise den Deutschen und anderen westlichen Gesellschaften den Willen zu nehmen, „uns gegen diesen brutalen Angriff auf unser aller Werte zu verteidigen“. Diese Rechnung Putins dürfe und werde nicht aufgehen: „Denn ganz Europa weiß, dass die Ukraine unsere Friedensordnung verteidigt“.