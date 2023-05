Mit Verspätung traf Annalena Baerbock (Grüne) am Montag in der saudischen Küstenstadt Dschiddah ein. Ein technischer Defekt hatte den Start der deutschen Außenministerin verzögert, die samt Delegation in ein Ersatzflugzeug umsteigen musste. Schon vor dem Abflug hatte Baerbock Worte gefunden, die zumindest für eine gute Ankunft am Golf sorgen dürften. Die Stimmen der Führungen in Saudi-Arabien und Qatar, wo Baerbock in den kommenden Tagen zu Gast ist, hätten „enormes Gewicht“ in den aktuellen Krisen der Region, erklärte sie. Von „Partnern am Golf“ war die Rede. Und davon, „sie in ihrem Engagement für Sicherheit in der Region zu bestärken“.

Als Partner Europas, mit denen man sich – einander in die Augen schauend – auch über Menschenrechtsfragen unterhalten könnte, haben sich die Monarchien am Golf zuletzt nicht gefühlt. Es herrscht Misstrauen unter den Herrschern, die zugleich ein Selbstbewusstsein entwickelt haben, aus dem die Haltung spricht, Europa brauche sie womöglich mehr, als sie Europa brauchen. In Qatar ist man seit der Fußballweltmeisterschaft 2022 nicht mehr besonders gut auf Deutschland zu sprechen. Die Beziehungen zu Saudi-Arabien, der ersten Station der Reise, wo Baerbock am Montag eintraf, waren über Jahre zerrüttet.