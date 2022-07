Baerbock in Palau : Vom Krieg zum Klimawandel

Vor einer Kulisse aus Palmen, Korallenriffs und Meeresbrandung hat Außenministerin Annalena Baerbock auf dem mikronesischen Archipel Palau den pazifischen Inselstaaten stärkere deutsche Hilfe bei der Anpassung an den Klimawandel zugesagt. Schon seit Jahrzehnten warnten die Staaten in der Südsee vor den Folgen der Erderwärmung für ihre Existenz, sagte Baerbock. „Unsere Antwort darauf war ungenügend, unsere Hilfe war unzureichend.“ Die Ministerin gab an, der bislang letzte Besuch eines deutschen Ministers in Palau liege 120 Jahre zurück – damals waren die Inseln, die zwischen Indonesien und den Philippinen im westlichen Pazifik liegen, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges deutsches Kolonialgebiet. Diese spärliche Präsenz sei „nicht genug“.

Baerbock informierte sich bei ihrem Besuch über schon sichtbare Schäden und Folgen des Klimawandels, die bislang vor allem durch den Anstieg des Meeresspiegels verursacht werden. Schautafeln demonstrierten ihr anhand von Luftaufnahmen schrumpfende Sandbänke und Strände, direkt am Strand lebende Fischer und Bäuerinnen berichteten, wie der steigende Wasserspiegel ihre Häuser und Felder bedrohe. Auch die Süßwasserlinsen, aus denen viele Inseln ihr Trinkwasser schöpfen, sind durch Versalzung gefährdet.

Deutschland will seine Präsenz in der pazifischen Region verstärken. Eine Sonderbotschafterin, die ihren Sitz wahrscheinlich im australischen Canberra nehmen wird, ist ernannt worden und soll nach der Ankündigung Baerbocks dafür sorgen, dass die Anliegen der Inseln stärkere Aufmerksamkeit finden. Das gelte auch für die Verpflichtung, „sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen“. Der palauische Minister für Kultur habe sie darüber informiert, dass viele Gegenstände des kulturellen Erbes seines Archipels in Museen in Berlin und Stuttgart lagerten. Noch bevor man in langwierige Gespräche über mögliche Rückgaben eintrete, wäre er schon dafür dankbar, dass wenigstens Fotos davon in Palau gezeigt werden könnten.

Wieder mehr Aufmerksamkeit für den Klimawandel

Die Außenministerin terminierte ihren Besuch auf den Inseln nach ihrer Teilnahme am G-20-Außenministertreffen im indonesischen Bali, das stark bestimmt war von den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Nahrungsmittel- und Energieversorgung der Welt. Sie sagte, sogar in der pazifischen Inselwelt seien die Folgen zu spüren, auch dort hätten sich die Preise für Diesel verdoppelt. Baerbock verfolgte dessen ungeachtet mit ihrer Visite das Ziel, den Folgen des weltweiten Klimawandels wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Erderwärmung sei „das herausforderndste Sicherheitsthema unserer Zeit“, sagte sie in ihrer Ansprache vor den Einwohnern des bedrohten Dorfes Melekeok, die in einer offenen Versammlungshalle direkt am Meer stattfand.