Die Reise von Außenministerin Annalena Baerbock nach China galt ohnehin als schwierig. Nach ihren kritischen Äußerungen gegenüber Peking, der Aufregung rund um den Besuch des Kanzlers beim chinesischen Staats- und Parteichef im November und den Diskussionen über die neue China-Strategie waren die Erwartungen an ihren Antrittsbesuch ohnehin schon groß. Dann kamen vor ihrem Abflug noch die Äußerungen des französischen Präsidenten hinzu. Emmanuel Macron rief in China gerade zu größerer Souveränität Europas auf und sagte, ein Taiwan-Konflikt sei „nicht unsere“ Krise. Welche Worte wird Baerbock nun in China wählen?

„Nach den Worten von Macron hat die Reise der Außenministerin eine neue Bedeutung bekommen“, sagt der für Außenpolitik zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul. „Baerbock hat die Chance, das Bild von Europa wieder gerade zu rücken“, sagt er. „Zu zeigen, mit welchem Europa man es zu tun hat und dass Europa nicht naiv ist. Darauf warten jetzt viele Länder.“ Kein anderes Land in Europa sei wirtschaftlich so verwundbar und verfüge gleichzeitig über so viel Einfluss in Peking wie Deutschland, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD). „Deswegen beobachten unsere europäischen Partner sehr genau, wie wir unser Verhältnis zu China neujustieren.“ Die Bundesregierung solle daher mit gutem Beispiel vorangehen.