Baerbock in Brasilien : Der komplizierte Freund hat anderes zu tun

Die stellvertretende brasilianische Außenministerin Maria Laura da Rocha mit Baerbock in Brasília Bild: EPA

Auf dem Platz der drei Gewalten in Brasilia steht Annalena Baerbock in der Nachmittagshitze. Ein weiter Steinplatz eingerahmt vom Kongress-Gebäude, dem Obersten Gerichtshof und dem Präsidentenpalast. Baerbock lässt sich von einer Architekturprofessorin die Geschichte von Platz und Gebäuden erzählen, von der Moderne, Leichtigkeit und Transparenz. Auf dem Platz spielten sich am 8. Januar aber auch ganz düstere Szenen ab. Ein Mob attackierte die Gebäude und protestierte gegen den gerade ins Amt eingeführten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin.



Nun sind die Schäden beseitigt, die eingeschlagenen Fenster ersetzt. Nur ein Zaun umfasst den Platz noch immer. Schon nach ihren ersten Gesprächen in Brasília hatte Baerbock davon gesprochen, dass am 8. Januar ein Mob den Durchbruch auf die „Herzkammer von Brasiliens Demokratie“ versucht habe. Das sei zum Glück nicht gelungen. „Wir erleben heute eine lebhafte Demokratie hier in Brasilien und wir erleben vor allem, dass Brasilien zurück auf der Weltbühne ist.“ Das sei auch gut für uns.