Außenministerin Baerbock lässt sich einen Bunker in Helsinki zeigen, der in Friedenszeiten als Sportanlage genutzt wird. Bild: Imago

In Helsinki geht Annalena Baerbock in den Untergrund. Treppenstufe für Stufe immer tiefer hinunter, bis sie in einem riesigen Bunker steht, der in das Gestein unter der Stadt gehauen ist. Die Außenministerin lässt sich durch die Tunnel führen und erklären, wie im Ernstfall Toiletten auf den gelben Markierungen am Boden aufgestellt werden und Betten. Wie Motoren den Bunker versorgen und wie Freiwillige für den Ernstfall üben.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Baerbock sieht aber auch, wie Menschen durch die Hallen im Untergrund rennen und schwitzen – so lange es keinen Ernstfall gibt, werden Bunker für alltägliche Dinge benutzt. In diesem wird Hallenhockey ge­spielt, einen Fitnessclub gibt es auch. Gut 50 000 Bunker hat Finnland, sie bieten etwa 4,8 Millionen Menschen Schutz. Durch die Nachbarschaft mit Russland, mit dem Finnland eine gut 1300 Kilometer lange Grenze teilt, hat das Land den Ernstfall nie aus dem Blick verloren.