Kongress in Berlin : Baerbock fordert weltweite Abschaffung der Todesstrafe

Außenministerin Baerbock und Justizministerminister Buschmann haben in Berlin den Weltkongress gegen die Todesstrafe eröffnet. Baerbock nutzt die Gelegenheit für deutliche Worte in Richtung Iran.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Justizminister Marco Buschmann (FDP) zu Beginn des Weltkongresses gegen die Todesstrafe am 15. November 2022 in Berlin. Bild: EPA

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat weitere Staaten zur Abschaffung der Todesstrafe aufgerufen. Weltweit würden noch immer jedes Jahr mehrere 1000 Menschen exekutiert; in mehr als 50 Staaten werde die Todesstrafe noch verhängt. Baerbock eröffnete gemeinsam mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in Berlin den alle drei Jahre stattfindenden Weltkongress gegen die Todesstrafe, den zivile Initiativen ausrichten, die gegen die Anwendung der Todesstrafe kämpfen.

Die Außenministerin lobte vor allem Fortschritte in afrikanischen Ländern: In Sierra Leone sei die Todesstrafe im vergangenen Jahr abgeschafft worden; in Sambia und in Liberia werde ihre Abschaffung gegenwärtig in den Parlamenten debattiert. Alle drei afrikanischen Ländern nahmen mit ihren Außenministern oder Justizministern an der Berliner Konferenz teil.

Unvereinbar mit Grundwerten

Es brauche politische Führung und Entschlossenheit, um die Todesstrafe nicht im Katalog strafrechtlicher Sanktionen zu behalten, sagte Baerbock. Sie nannte Länder wie Indonesien, Japan, Indien und „Teile der USA“, in denen bislang keine Schritte zur Abschaffung unternommen würden.

Die Ministerin anerkannte, dass die öffentliche Meinung oft die Beibehaltung und Anwendung der Todesstrafe unterstütze; sie anerkannte auch die Verzweiflung der Opfer, der Angehörigen von Ermordeten, die Genugtuung verlangten. Es sei daher schwer, in den gesetzgebenden Parlamenten Mehrheiten gegen eine Beibehaltung der Todesstrafe zu mobilisieren.

Grundsätzlich aber sei die Todesstrafe unvereinbar mit den Grundwerten, auf denen demokratische Gesellschaften ruhten, stellte Baerbock fest: „Wir dürfen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten“, sagte sie, und: „Wir dürfen nicht ein Leben für ein anderes Leben nehmen“. Die Todesstrafe treffe in vielen Ländern Minderheiten, marginalisierte gesellschaftliche Gruppen und Arme häufiger als andere Teile der Gesellschaft.

Die deutsche Ministerin warb unter den Staaten, die weiterhin die Strafe anwenden, dafür, ihrer Abschaffung in kleineren Schritten näher zu kommen, etwa dadurch, dass die Zahl der Straftatbestände verkleinert werde, für die die Todesstrafe gelte, oder dass ihr Vollzug ausgesetzt werde.

Nach Angaben von Amnesty International haben mittlerweile 112 Staaten auf der Welt die Todesstrafe vollständig abgeschafft, 32 weitere Staaten verzichten auf ihre Anwendung. Zu den jüngsten Ländern, die sich davon vollständig abgewandt haben, gehören neben Sierra Leone auch Papua-Neuguinea, die Zentralafrikanische Republik und Äquatorialguinea.

In anderen Ländern gebe es hingegen keine Fortschritte bei der Abschaffung. Nach Angaben von Amnesty International saßen am Ende des vergangenen Jahres weltweit knapp 29.000 Verurteilte in Todeszellen „mit der täglichen Angst, jederzeit hingerichtet zu werden“.

251 Hinrichtungen in Iran

Zu jenen Ländern, die die Todesstrafe auch als allgemeines Instrument der Repression ihrer Bevölkerung einsetzen, zählt nach Angaben von Amnesty auch Iran. Zu Iran heißt es in einer Stellungnahme der Menschenrechtsorganisation, im ersten Halbjahr dieses Jahres seien dort 251 Menschen hingerichtet worden, doch liege die Dunkelziffer vermutlich um ein Vielfaches höher.

Baerbock verurteilte zur Eröffnung des Kongresses die Unterdrückung der Protestbewegung in Iran; sie wies hin auf ein erstes Todesurteil, das gegen einen Demonstranten verhängt worden sei und erinnerte an die jüngsten Sanktionsbeschlüsse der EU, die jene in Iran treffen sollten, die für Unterdrückungsmaßnahmen verantwortlich seien.