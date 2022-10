Außenministerin Baerbock : EU wird Sanktionen gegen iranische Sittenpolizei verhängen

Die EU wird nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängen. Ziel sei es, die Verantwortlichen für brutale Verbrechen an Frauen, Jugendlichen und Männern zur Verantwortung zu ziehen, sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.

Laut einem Medienbericht sollen insgesamt 16 regierungsnahe Einzelpersonen und Organisationen auf die Sanktionsliste kommen. Dabei gehe es um Vertreter und Zweige der Sicherheitskräfte, die seit Wochen gewaltsam gegen die Proteste vorgehen, berichtete das Nachrichtenportal „The Pioneer“ am Montag, darunter auch die iranische Sittenpolizei.

Iran wird seit einem Monat von heftigen Protesten erschüttert. Ausgelöst wurden sie durch den Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige war am 16. September in Teheran gestorben, nachdem sie drei Tage zuvor von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs festgenommen wurde, ihr Kopftuch nicht den strengen Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

Baerbock hatte bereits vor einer Woche angekündigt, die Bundesregierung werde dafür sorgen, „dass die EU die Verantwortlichen dieser brutalen Repression mit Einreisesperren belegt und ihre Vermögen in der EU einfriert“. Die EU-Außenminister kommen am Montag in Luxemburg zu Beratungen zusammen. Dabei soll es neben der militärischen Ausbildungsmission für die Ukraine auch um verschärfte Sanktionen gegen Iran gehen.

Weitere Opfer nach Gefängnisbrand in Teheran

Nach dem Brand im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran meldete die iranische Justiz inzwischen neue Todesopfer. Vier weitere Inhaftierte seien im Krankenhaus gestorben, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Montag unter Berufung auf die Justiz. Damit liegt die offizielle Zahl der Todesopfer bei acht Gefangenen. Dutzende weitere Inhaftierte wurden verletzt. Beobachter befürchten eine noch höhere Opferzahl.

Das Gefängnis im Norden Teherans gilt landesweit als der Ort für Misshandlung und Folter von insbesondere politischen Gefangenen. Auch Demonstranten sind dort wegen ihrer Teilnahme an den Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert, ebenso Doppelstaatler, die neben der iranischen auch eine weitere Staatsbürgerschaft haben. Die USA haben das Gefängnis und seine Leitung im Mai 2018 wegen „ernster Menschenrechtsverletzungen“ mit Sanktionen belegt.

Am Samstag waren in der Haftanstalt mehrere Explosionen zu hören gewesen, wie Augenzeugen und Medien aus Teheran berichteten. Nach einem Konflikt sei es zudem zu einem Brand gekommen. Nach offizieller iranischer Darstellung soll es sich um einen internen Konflikt in dem Gefängnis handeln. Mit den Massenprotesten in Iran hätten die Zusammenstöße „nichts zu tun“ gehabt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Teheraner Staatsanwalt. Nach Angaben von „Misan Online“ handelt es sich bei allen Todesopfern um Gefangene, die Haftstrafen wegen Diebstahls absaßen.

Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Auf tausendfach in den sozialen Medien geteilten Videos waren chaotische Bilder rund um das Gefängnis zu sehen. Viele Angehörige der Inhaftierten eilten demnach aus Sorge um Angehörige zum Ort des Geschehens. Im Ewin-Gefängnis sind Berichten zufolge auch hunderte Menschen inhaftiert, die während der jüngsten Massenproteste festgenommen worden waren.

Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) wies die von den Behörden genannte Opferzahl zurück und verwies auf die „lange Geschichte der Verschleierung von Fakten“ in der Islamischen Republik. Die Organisation erklärte, sie habe Berichte erhalten, dass im Ewin-Gefängnis „Spezialeinheiten eingesetzt wurden, um Gefangene aufzuhetzen und den Grund für ein hartes Vorgehen zu schaffen“. Sie forderte eine von der UNO unterstützte internationale Untersuchung, um die Vorgänge aufzuklären.