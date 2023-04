Frankreichs Präsident hat mit Äußerungen über das Verhältnis zu den USA irritiert. Während ihres Chinabesuchs will Außenministerin Baerbock den Eindruck zerstreuen, es gebe Unstimmigkeiten. Und sie appelliert an China, auf Russland einzuwirken.

Außenministerin Annalena Baerbock kommt am Donnerstag auf dem Flughafen von Tianjin an. Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland geltend zu machen, um den Krieg in der Ukraine zu einem Ende zu führen. „Ein Einziger kann diesen Krieg beenden, das ist der russische Präsident“, sagte Baerbock am Donnerstag in der chinesischen Hafenstadt Tianjin, „und ein Land hat am meisten Einfluss auf Russland, und das ist China.“

Daher werbe sie auf ihrer Reise dafür, „dass China sich als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates für den Frieden in der Welt einsetzt und mit daran wirkt, dass der brutale russische Angriffskrieg endlich gerecht beendet wird“. China hatte sich bislang bei Abstimmungen der Vereinten Nationen zur Verurteilung Russlands enthalten, der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte Wladimir Putin gerade in Moskau besucht.

Am Donnerstag war Baerbock zu ihrem Antrittsbesuch in China in Tianjin gelandet. Nach einem Besuch bei einem Unternehmen für den Bau von Windkraftturbinen und in einer Schule traf sie mit dem Politbüromitglied und Parteisekretär der Stadt zusammen, Chen Min’er. An diesem Freitag wird sie gemeinsam mit dem Außenminister Qin Gang per Zug ins nahe Peking fahren, um dort mit ihm einen „strategischen Dialog“ zu führen. Weitere Gespräche sind geplant, unter anderem mit Wang Yi, dem wichtigsten Außenpolitiker des Landes.

Baerbocks Reise nach China war mit Spannung erwartet worden, vor allem nachdem der französische Präsident Macron mit seinen Äußerungen zur Rolle Europas und zum Konflikt in Taiwan für Irritationen gesorgt hatte. Zudem hatte Baerbock mit ihrem kritischen Kurs gegenüber China zuletzt auch Unmut in Peking provoziert. Sie will nun Eindrücke und Argumente sammeln für die Arbeit an der deutschen Chinastrategie, die im Sommer erwartet wird. Baerbock hatte vor ihrer Abreise geäußert: „Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale – das ist der Kompass der europäischen Chinapolitik.“ In welche Richtung die Nadel künftig ausschlage, liege auch daran, welchen Weg China wähle. „Mit unserer neuen Chinastrategie werden wir einer veränderten Rolle Chinas in der Welt Rechnung tragen.“

Abhängigkeit von China verringern

In Tianjin hob Baerbock hervor, dass man sich wirtschaftlich nicht von China entkoppeln wolle, aber die Risiken einseitiger Abhängigkeiten abbauen müsse. Zu den Äußerungen Macrons äußerte sie sich nicht direkt, hob aber hervor, dass man in Europa bei zentralen Fragen nicht nur nah beieinander sei, sondern gemeinsame strategische Ansätze verfolge, weil das die europäische Stärke sei. Sie bekräftigte allerdings auch, schon weil Deutschland und die Europäische Union wirtschaftlich verwundbar seien, „dass uns die Spannung in der Straße von Taiwan nicht egal sein kann“. Deshalb bemühe man sich mit den Partnern, die Spannungen abzubauen und eine weitere Eskalation zu verhindern.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kritisierte unterdessen Macrons Äußerungen. Im ZDF sagte er, diese seien „unglücklich“ gewesen. „Wir sind nie in der Gefahr gewesen, Vasallen der Vereinigten Staaten zu werden oder zu sein“, sagte Pistorius. Macron hatte die Europäer nach seinem Besuch in China zu einer eigenständigeren Taiwanpolitik aufgerufen und gefordert, Europa solle zu China wie Amerika gleichermaßen Distanz halten.