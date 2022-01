Baerbock besucht Washington : „Als Europäer haben wir keinen stärkeren Partner als die USA“

Außenministerin Annalena Baerbock sieht die Bemühungen zur Lösung der russisch-ukrainischen Krise „in einer entscheidenden Phase“. Vor dem Beginn ihrer Gespräche mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken, in denen es unter anderem um die russischen Sicherheitsforderungen gegenüber Europa gehen sollte, sagte Baerbock, es stünden nun „wichtige Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen an“. Sie bezog sich dabei auf bevorstehende deutsche und französische Konsultationen in Moskau, auf eine Sitzung des NATO-Russland-Rates und ein russisch-amerikanisches Treffen in der nächsten Woche.

Baerbock suchte Befürchtungen zu begegnen, die Amerikaner könnten womöglich eine Verständigung mit Russland ohne Beteiligung der Europäer akzeptieren; sie sagte, auch wenn „die Gesprächsformate variieren“, so seien doch „unsere Botschaften als transatlantische Partner an die Regierung in Moskau immer dieselben“. Die gemeinsame Botschaft der Europäer und der amerikanischen Regierung laute: „Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet; der einzige Weg aus der Krise führt über Dialog.“

Baerbock hob bei ihrem Antrittsbesuch als Außenministerin in Washington generell die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen hervor; sie sagte, „als Europäer haben wir keinen stärkeren Partner als die USA“. Sie wolle dies auch mit ihrer Reise deutlich machen. Diese Partnerschaft beweise sich nicht nur in politischen oder sicherheitspolitischen Themen, sie gelte auch in Wirtschaftsfragen oder im Umgang mit der Klimakrise. Die Stärke der transatlantischen Allianz bemesse sich dabei nicht in Panzern und Raketen, sondern „in allererster Linie darin, dass wir an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt“. Und abermals im Blick auf Russland beteuerte die Ministerin, „wir sind entschlossen, gemeinsam zu handeln, um die europäische Friedensordnung zu schützen“.

Neben ihrer Begegnung mit Blinken wird Baerbock an diesem Mittwoch in Washington auch ein Gespräch mit der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi führen. Sie gab an, sie wolle in der amerikanischen Hauptstadt auch die Ziele des deutschen G-7-Vorsitzes in diesem Jahr präsentieren. Dazu zählen die Stärkung multilateraler Zusammenarbeit auf der Welt und die Kräftigung einer „Klimaaußenpolitik“, die dem Klimawandel im globalen Maßstab begegnet.