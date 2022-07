Petersberger Klimadialog : Baerbock warnt vor „Meta-Krise“

Aktualisiert am

Der Klimawandel hat für die Außenministerin das Potential, auf andere Krisen der Welt wie ein „Brandbeschleuniger“ zu wirken. Ihr ägyptischer Amtskollege Schukri will das 1,5-Grad-Ziel nicht aufgeben.

Außenministerin Annalena Baerbock und ihr ägyptischer Amtskollege Samih Schukri am Dienstag in Berlin Bild: AFP

Je stärker akute Schäden der Erderwärmung sichtbar werden, desto mehr verschiebt sich die klimapolitische Debatte: weg von allgemeinen Einsparzielen und hin zu konkreten Kompensationsforderungen jener Länder und Regionen, die durch steigende Meeresspiegel und größere Dürre hohe Verluste und Schäden zu beklagen haben. Außenministerin Annalena Baerbock sagte nach einer zwei Tage währenden Klimadebatte mit Teilnehmern aus 40 Ländern in Berlin, sie habe „deutlich gespürt“, dass über die Frage der Klimaschäden und deren Abhilfe stärker gesprochen werde und mehr Handeln notwendig sei.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Zugleich aber müsse sichergestellt werden, dass die Länder nicht nachließen in ihrem Bemühen, von fossilen Energieträgern auf erneuerbare umzusteigen. Der ägyptische Außenminister Samih Schukri, der als Repräsentant des Gastgeberlandes der nächsten UN-Klimakonferenz im November an den Berliner Beratungen teilnahm, sagte, es gelte, das Erwärmungsziel von höchstens 1,5 Grad „am Leben zu halten“. Ohne den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beim Namen zu nennen, stellte er fest, die gegenwärtige „volatile geopolitische Landschaft“ drohe, die Bemühungen zum Stopp des Klimawandels zurückzuwerfen.

Schukri und Baerbock gaben beide an, die Berliner Diskussionen, die im Rahmen des „Petersberger Klimadialoges“ stattfanden, seien „ehrlich und offen“ gewesen. Auch Baerbock sagte, es dürfe jetzt nicht „zugelassen“ werden, dass die Staaten und Regionen im Kampf gegen die Erderwärmung „auseinanderdriften“, sobald sie durch eine weitere globale Krise belastet würden. „Wir können den Kampf gegen die Klimakrise nicht aufschieben“, sagte Baerbock, weil anderes vermeintlich wichtiger werde. Der Klimawandel sei vielmehr „eine Meta-Krise“, er wirke „wie ein Brandbeschleuniger“ für die anderen Herausforderungen, vor denen die Welt stehe.

Baerbock sichert armen Ländern mehr Geld zu

Die Menschheit sehe sich einem „globalen Umbruch“ gegenüber, der allenfalls mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts vergleichbar sei, so Baerbock. Jeder Teilnehmer könne entscheiden, ob er daran mitwirken oder von der Entwicklung überrollt werden wolle. Die Berliner Gespräche hätten gezeigt, „dass wir Vertrauen brauchen zwischen den Akteuren“, um Fortschritte bei der Eindämmung der Erderwärmung zu erreichen. Dies sei schwer in einer Zeit, in der erst die Corona-Krise und dann der russische Angriffskrieg viel Vertrauen zerstört hätten.

Mehr zum Thema 1/

Es gehe nun, auch im Blick auf künftige Vereinbarungen der Weltklimakonferenz in Ägypten darum, wie die wichtigen Ambitionen zur Einsparung von Schadstoffemissionen in Einklang gebracht werden könnten mit höheren Finanzzusagen, um ärmere Länder bei der Anpassung an den Klimawandel und der Behandlung von Folgeschäden zu unterstützen. Schukri erinnerte daran, dass die von der Weltgemeinschaft vereinbarte Summe von 100 Milliarden Dollar jährlich zur Eindämmung des Klimawandels noch immer nicht durch Zusagen mancher Länder vollständig untermauert sei.

Baerbock sicherte zu, Deutschland werde mehr Geld zur Verfügung stellen, um bei Anpassung, Schäden und Verlusten im Zuge des Klimawandels stärker helfen zu können. Allerdings sei diese Hilfe, die im Zuge von „Klima- oder Energie-Partnerschaften“ fließen solle, auch an Bedingungen gebunden. Die Maßnahmen müssten den Kriterien der Klimaneutralität genügen. Baerbock sagte weiter, „wenn ich ein Haus umsiedle, dann sollte der Neubau keinen Dieselgenerator mehr haben zur Stromerzeugung, sondern eine Solaranlage auf dem Dach“.