Eine OSZE-Klimakonferenz in Wien behandelt auch Umweltschäden in der Ukraine durch Russlands Angriffskrieg. Zwei Mitgliedstaaten bleiben deshalb fern.

Deutschland hat angeregt, einen neuen Fonds zu gründen, um die regionale Zusammenarbeit gegen Ursachen des Klimawandels zu stärken. Dafür werde Berlin zunächst zwei Millionen Euro zur Verfügung stellen, kündigte Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag in Wien an, wo sie an einer Klimakonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilnahm.

Es gelte zu verhindern, dass durch die Klimakrise Konflikte verschärft werden, sagte Baerbock. Daher sei es auch für die OSZE als Sicherheitsorganisation wichtig, „sich dieser größten globalen Sicherheitsgefahr, der Klimakrise, zu stellen“.

Auf die sicherheitspolitische Dimension verwies auch der amerikanische Klima-Sonderbeauftragte John Kerry. Der Klimawandel verursache „Krisen, auf die wir mit Truppen reagieren müssen“. Außerdem kämen auf der Erde zehn Millionen Menschen pro Jahr infolge extremer Hitze zu Tode und acht Millionen wegen Klimagasverschmutzung und Treibhauseffekten. „Das ist kein kompliziertes Problem“, sagte der frühere US-Außenminister. „Ursache sind Emissionen. Wenn man die Emissionen nicht reduziert, wird es schlimmer. Wir müssen sehr viel schneller vorankommen.“

Umweltfolgen des Ukrainekriegs

An der OSZE-Klimakonferenz nehmen ranghohe Vertreter von mehr als 50 Staaten teil; die einzigen Mitgliedstaaten, die abgesagt haben, sind Russland und Belarus. Grund dafür ist unter anderem, dass auch die Umwelt- und Klimafolgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf der Tagesordnung stehen.

Der ukrainische Umweltminister Ruslan Strilets sprach in Wien von 2500 Fällen von „Ökozid“ in der Ukraine und Umweltschäden in Höhe von 52 Milliarden Euro. „Auf der heutigen Konferenz wollen wir über Klimawandel und Zerstörung der Biodiversität in der Ukraine durch den Krieg diskutieren. Wir hoffen, dass wir sie (die russischen Verantwortlichen; Red.) zusammen mit der OSZE zur Verantwortung ziehen können.“

Außenministerin Baerbock machte sich außerdem für OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid stark, auf deren Initiative auch diese Konferenz zurückgeht. Die Amtszeit der Deutschen an der Spitze des OSZE-Apparates endet mit Ablauf dieses Jahres. „In dieser Zeit eine so erfahrene Diplomatin an der Spitze unserer Organisation zu haben, ist unbezahlbar,“ sagte Baerbock.