Besuch in Südkorea : Baerbock an der Grenze zu Nordkorea

Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag in Südkorea an der Grenze zu Nordkorea Bild: dpa

Ein heftiger Krieg, das Land geteilt, Großmächte, die um Einflusszonen fürchten, und am Ende kein Friedensvertrag, sondern nur ein Waffenstillstandsabkommen und eine Demarkationslinie zwischen den Feinden mit einer vier Kilometer breiten demilitarisierten Zone. So sind Nord- und Südkorea nun seit fast 70 Jahren getrennt. Zwei hochgerüstete Länder stehen sich gegenüber, es gibt andauernde Spannungen, eine streng gesicherte Grenze und eine Kupferleitung, von der sich Annalena Baerbock berichten lässt.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die Außenministerin ist an die Grenze gefahren, vorbei an den Panzersperren, Wachposten, Stacheldrahtzäunen und Minenfeldern. Jetzt steht sie ein paar Schritte von der Demarkationslinie entfernt, die nicht mehr ist als eine schlichte Betonlinie im Sand, und ein Offizier der UN-Überwachungsmission erzählt ihr von der Kupferleitung. Es ist die Kommunikationsleitung, die Grenzwächter auf beiden Seiten verbindet. Damit man Missverständnisse vermeidet, Übungen ankündigt, eine Eskalation verhindert.

Jeden Tag wird morgens und abends geprüft, ob die Leitung funktioniert. Hörer abnehmen, kurze Meldung aus dem Süden, kurze Antwort aus dem Norden. Das war es mit dem Austausch. Keine 100 Meter entfernt von Baerbock steht ein grauer Hausblock, der gehört den Nordkoreanern. Die Vorhänge sind zugezogen. Ohnehin sehe man die nordkoreanischen Grenzwächter seit der Corona-Pandemie kaum noch draußen, sagt der Offizier. Und wenn, dann nur in Schutzanzügen.

Die Außenministerin ist nach ihren Gesprächen in China am Samstag nach Südkorea gereist und am Sonntag zum G-7-Außenministertreffen nach Japan. Sie begleiten weiter die großen Themen der zunehmend angespannten internationalen Sicherheitslage, die Sorgen vor Eskalation und Abhängigkeiten – und die Frage nach dem Verhältnis zu China. Nur die Gewichte verschieben sich. Denn auch wenn die nordkoreanischen Grenzwächter kaum zu sehen sind, sorgen neue Raketentests des Landes für Unruhe.

Nach dem Besuch in der demilitarisierten Zone spricht Baerbock nur ein paar Dutzend Kilometer entfernt in Seoul mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin. Nach den sehr deutlichen Gesprächen und Meinungsverschiedenheiten, die sie in China erlebt hatte, muss das fast eine Erholung sein. 140 Jahre ist die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland her, sie sind eng. Südkorea ist für Deutschland der drittwichtigste Handelspartner in Asien (nach China und Japan) und Deutschland für Südkorea der wichtigste in Europa.

Lob von Baerbock für Südkorea

Vor allem hat Südkorea aber den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verurteilt und hilft vor den Abstimmungen in den Vereinten Nationen, die Argumente des Westens zu verbreiten. Seoul trägt die Sanktionen gegen Russland mit, hat der Ukraine mehr als 100 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe und für den Wiederaufbau zugesagt, und mit dem Export von Rüstungsgütern – zuletzt bestellte Polen 189 Panzer und mehr als 200 Haubitzen in Südkorea – trägt das Land zur Modernisierung von Streitkräften in Europa bei. Nur bei der Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine ist Seoul zurückhaltend.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wurde kürzlich in der „New York Times“ mit der Äußerung zitiert, Südkorea würde den Lieferungen der Munition nur zustimmen können, wenn der amerikanische Präsident Joe Biden direkt Seoul Unterstützung zusichern würde, sollte die Lieferung zu einer aggressiven Reaktion von Russland oder China führen. Bekannt wurden die Vorbehalte der Südkoreaner durch die geleakten amerikanischen Geheimdienstakten.

Neues dazu gibt es auf der Pressekonferenz in Seoul nicht. Baerbock lobt Südkorea für die klare Haltung zum Ukrainekrieg. Das werde man dem Land nicht vergessen. Mit Blick auf China und die angestrebte Risikominderung bei den wirtschaftlichen Abhängigkeiten, das De-Risking, sagt sie auch, man könne viel von Südkorea lernen, da das Land für sich eine wirtschaftliche Sicherheitsstrategie formuliert habe. Dabei geht es ebenfalls um Diversifizierung. Allerdings ist Südkorea wirtschaftlich sehr eng mit China verflochten.

Für Südkorea steht etwas anderes im Fokus: die Sicherheit in der indopazifischen Region und vor allem der Blick nach Nordkorea. Es gibt eine vorsichtige Annäherung zwischen Japan und Südkorea, was bei der ohnehin komplizierten Lage im Indopazifik auch ganz im Sinne Amerikas ist. Das Verhältnis zwischen Pjöngjang und Seoul bleibt aber eisig. Park sagt, es drohten weitere Provokationen der Nordkoreaner. Am Donnerstag erst hatte Pjöngjang eine neuartige, atomwaffenfähige Interkontinentalrakete getestet, die noch schneller eingesetzt werden kann.

Mit dem Schnellzug zum Tagungsort

Die Vorwarnzeit für Seoul könnte sich dadurch offenbar von drei Minuten auf eine verringern, heißt es. „Wir brauchen eine strenge Reaktion auf internationaler Ebene“, fordert Park. Baerbock sagt, „die völkerrechtswidrigen Raketentests Nordkoreas seien durch nichts zu rechtfertigen und stellten eine reale Bedrohung für die Sicherheit im Pazifik und insbesondere für Südkorea dar. „Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir als Partner fest an eurer Seite stehen.“ Man werde sich auch weiterhin an der Überwachung der Sanktionen beteiligen.

Mehr zum Thema 1/

Auch auf dem G-7-Treffen der Außenminister in Japan, zu dem Baerbock am Sonntagmittag aufbricht, stehen die Lage im Indopazifik, China und die Spannungen um die Straße von Taiwan sowie Nordkoreas Raketentests ganz oben auf der Agenda. Schon am Sonntagabend wollten die Außenminister darüber beraten.

Für Montag steht die Lage in der Ukraine auf der Tagesordnung. Vorbereitet wird der G-7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Mai in Hiroshima. Um Einigkeit zu demonstrieren, steigen die Außenminister in Tokio zusammen in den Zug, und fahren knapp eine Stunde hinaus zum Tagungsort in Karuizawa.