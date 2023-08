Aktualisiert am

Die neun Inseln erinnern an eine große Walfamilie, die mitten im Atlantik aufgetaucht ist. Manchmal sind die Azoren Europa näher, dann wieder Amerika. Und manchmal sind sie unerreichbar von beiden Kontinenten – wenn ein Sturmtief die Flugzeuge vom Festland zum Umkehren zwingt. Sie haben sogar eine eigene Zeit, die Azorenzeit. Eine Stunde vor dem portugiesischen Mutterland – und manchmal Jahrzehnte hinter der Welt.

Auf der Insel Faial dauerte das deutsche Kaiserreich bis weit in die Zwanzigerjahre. Während die Deutschen längst in der Weimarer Republik lebten, bauten Handwerker in der Inselhauptstadt Horta die bunten Glasfenster ein: „Mit Gott für Kaiser und Reich“ steht über dem schwarzen Reichsadler. Dazu die Wappen aller Bundesstaaten und Freistädte.