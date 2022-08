Explosion von Autobombe : Tochter des russischen Nationalisten Dugin getötet

Aktualisiert am

In Russland wird die Tochter des radikalen Nationalisten Alexandr Dugin mit einer Autobombe getötet. Es könnte sein, dass der prominente Unterstützer Putins selbst Ziel des Anschlags war.

Ein Standbild aus einem am Sonntag veröffentlichten Video zeigt den Ort des Anschlags auf Darja Dugina außerhalb von Moskau Bild: AP

Die Tochter des radikalen russischen Nationalisten Alexandr Dugin, Darja Dugina, ist am Samstagabend nahe Moskau durch die Explosion einer Autobombe getötet worden. Laut Medienberichten war Dugina in einem Geländewagen ihres Vaters auf dem Rückweg von einem Festival namens „Tradition“ in Sacharowo rund zwei Dutzend Kilometer westlich der russischen Hauptstadt, als im Fahrzeug ein Sprengsatz detonierte.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Ermittelt wird nun wegen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln; vermutet wird, dass Dugin selbst Ziel des Anschlags gewesen sein könnte. Angeblich wollten er und seine Tochter im selben Fahrzeug fahren. Doch habe sich Dugin kurzfristig für einen anderen Wagen entschieden. Zuerst auf Telegram verbreitete Aufnahmen vom Ort des Geschehens, die dann auch das Staatsfernsehen ausstrahlte, sollen den schockierten Dugin vor dem brennenden Fahrzeug und Trümmern zeigen.

Der 60 Jahre alte Dugin ist ein prominenter Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin und eines großen „Eurasiens“ unter Moskauer Führung, für das es den Westen zu konfrontieren gelte. Mitglieder von Dugins „Eurasischen Bewegung“ kämpften und fielen von 2014 an in der Ostukraine. Dugin selbst rief dazu auf, ukrainische „Faschisten“ zu „töten, töten, töten“. Er fungierte lange als Chefredakteur des Mediums „Zargrad“; es wurde von dem Geschäftsmann Konstantin Malofejew gegründet und steht für Imperialismus und Monarchismus mit Putin als neuem „Zar“.

Dugins Tochter teilte seine Ideologie

Dugins 29 Jahre alte Tochter arbeitete ebenfalls für „Zargrad“ sowie den Staatssender RT und half ihrem Vater, dessen Ideologie sie teilte. Auch führte sie unter dem Pseudonym „Platonowa“ einen Telegram-Kanal mit knapp 17.000 Abonnenten zur Unterstützung der „Spezialoperation“, wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland genannt wird. In einem Interview äußerte sich Dugina vor Kurzem stolz darauf, dass sie und ihr Vater im „Zusammenprall der Zivilisationen“ mit dem Westen mit Sanktionen belegt worden waren. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien hatten Dugina wegen Verbreitung „falscher Informationen“ über den Krieg mit Strafmaßnahmen belegt.

Alexandr Dugin steht schon seit Jahren unter westlichen Sanktionen wegen einer angeblichen Rolle bei der Annexion der Krim. Dugin, der auch ein Esoteriker ist, sah die russische Landnahme in der Ukraine von 2014 an als „russischen Frühling“ und Erweckungsprojekt und engagierte sich für ein „Noworossija“ (Neurussland) in der Ostukraine. Nachdem Putin dieses Projekt unter dem Eindruck ukrainischer Gegenwehr und westlicher Sanktionen zeitweise aufgegeben hatte, war es um den als Philosophen, Politologen und Soziologen auftretenden Mann mit Bart, den westliche Medien als Putins „Vordenker“ sehen wollten, ruhiger geworden.

Den Krieg unterstützt Dugin vehement. Jüngst forderte er „alle ranghohen Beamten Russlands“ auf, sich zur „Spezialoperation“ zu äußern und gegebenenfalls ihre Posten zu räumen. „Einige schweigen irgendwie verdächtig“, so Dugin. „Sprecht wenigstens laut und deutlich den Buchstaben Z aus“, forderte Dugin die Betroffenen mit Blick auf das Unterstützungssymbol für den Krieg auf, „oder geht uns aus den Augen“. Russische Ultranationalisten sowie das „Oberhaupt“ der Donezker „Volksrepublik“, Denis Puschilin, machten für die Explosion die Ukraine verantwortlich. „Terroristen des ukrainischen Regimes“ hätten Dugin „liquidieren“ wollen und seine Tochter in die Luft gesprengt.