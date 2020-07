Ausweisung wegen Corona-Krise : Deutsche Studenten als Spielball amerikanischer Politik?

Während deutsche Universitäten schon aus Rücksicht auf ihre ausländischen Studenten so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich anbieten und klare Perspektiven für das Wintersemester formulieren, droht deutschen Studenten in den Vereinigten Staaten die Ausweisung, wenn ihre Hochschulen im Wintersemester nur Online-Lehre anbieten. Das hatte die Einwanderungsbehörde in der vergangenen Woche verfügt. Hunderte amerikanische Hochschulen wollen das verhindern. Mehr als 200 Universitäten unterstützen die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology (MIT), die gegen die Einwanderungsbehörde vor ein Bundesgericht in Boston gezogen sind.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Der Präsident der deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Peter-André Alt bezeichnete die Neuregelung der Visa-Bestimmungen in den Vereinigten Staaten als „Rückschlag für die deutsch-amerikanischen Wissenschaftsbeziehungen“. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, die sich in den Vereinigten Staaten nach wie vor besorgniserregend entwickelt, setzen amerikanische Universitäten verständlicherweise zum Schutz der Studenten und des Personals auf den massiven Ausbau ihrer Online-Angebote.