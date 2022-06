360.000 Katholiken ausgetreten : Austritte aus der katholischen Kirche erreichen Rekordniveau

Gläubigenschwund: Leere Bänke in einer Kirche in Heilbronn Bild: dpa

Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist drastisch gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Wie die Deutsche Bischofskonferenz am Montag mitteilte, traten im Jahr 2021 insgesamt rund 360.000 Katholiken aus der Kirche aus. Das ist eine Steigerung um mehr als dreißig Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 als knapp 273.000 Menschen der katholischen Kirche den Rücken kehrten. Im Jahr 2020 war die Zahl der Kirchenaustritte coronabedingt auf rund 221.000 gesunken, weil die Amtsgerichte und Standesämter, welche die Austrittserklärung entgegennehmen nur eingeschränkt geöffnet waren.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, äußerte sich „zutiefst erschüttert über die extrem hohe Zahl von Kirchenaustritten“. Die Zahlen zeigten die „tiefgreifende Krise“, in der sich die katholische Kirche in Deutschland befinde. „Es ist nichts schönzureden“, wird Bätzing in der Pressemitteilung der Bischofskonferenz zitiert. Mittlerweile würden nicht nur die Menschen austreten, die zu ihrer Pfarrei schon über einen längeren Zeitraum wenig oder sogar keinen Kontakt hätten, sagte Bätzing. Es mehrten sich Rückmeldungen, dass Menschen diesen Schritt gingen, die bisher in den Pfarreien sehr engagiert gewesen seien. Der Aufbruch, den die Kirche mit dem Reformprojekt „Synodaler Weg“ gehe, sei „hier im Kontakt mit Gläubigen offenbar noch nicht angekommen“.

Mit Abstand am stärksten haben die Kirchenaustritte im Erzbistum Köln zugenommen, das seit anderthalb Jahren von einer tiefen Vertrauenskrise erschüttert wird, in deren Zentrum Kardinal Rainer Maria Woelki steht. Gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 stieg die Zahl der Austritte hier um mehr als 60 Prozent von gut 24.000 auf knapp 41.000. In den übrigen Bistümern ist das Bild uneinheitlich. In einigen Bistümern ist die Zahl der Kirchenaustritte im Vergleich zum Jahr 2019 nur moderat angestiegen.

2010 Beginn des Missbrauchsskandals

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Zahl der jährlichen Kirchenaustritte damit verdreifacht. Im Jahr 2002 waren nur rund 120.000 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Im Jahr 2006 erreichte die Zahl der Austritte mit 86.000 einen vorübergehenden Tiefstand. Seither ist sie in drei großen Wellen in den Jahren 2010, 2014 und 2019 stark angestiegen und in den Folgejahren zwar jeweils wieder gesunken, aber auf hohem Niveau geblieben.

Das Jahr 2010 markiert den Beginn des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland. Im Januar desselben Jahres hatte der Jesuitenpater Klaus Mertes sexuellen Missbrauch am Canisius-Kolleg in Berlin publik gemacht und damit einen Dominoeffekt ausgelöst. Vier Jahre später war es vor allem ein neues Einzugsverfahren der Kirchensteuer auf Kapitalerträge, das die Kirchenaustritte in die Höhe schnellen ließ. Ursprünglich wurde die Kirchensteuer nur auf Antrag des Steuerpflichtigen zusammen mit der Abgeltungsteuer abgeführt, vom 1. Januar 2015 an erfolgte dies automatisch. Das rief großen Unmut hervor, weil vielfach der Eindruck entstand, es handle sich um eine zusätzliche Steuer. Hinzu kam der Skandal um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst.

Oft kommen mehrere Gründe zusammen

Den dritten Zacken in der Statistik der Kirchenaustritte seit 2002 bildet das Jahr 2019. Im September 2018 wurde die Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht, die massenhaften Missbrauch Minderjähriger und dessen systematische Vertuschung erstmals umfassend dokumentierte.

Den einen Grund für einen Austritt aus der katholischen Kirche gibt es laut vielen Studien nicht, in den meisten Fällen kommen mehrere Gründe zusammen. Eine im März vorgestellte Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, kam zu dem Ergebnis, dass für Katholiken insgesamt jene Gründe, die mit einem Versagen der Kirche in Verbindung stehen, eine größere Rolle spielen als für Protestanten.

Demnach nannten 79 Prozent der befragten ausgetretenen Katholiken die fehlende Gleichberechtigung von Frauen als ein Grund für ihre Entscheidung. 85 Prozent der seit 2018 ausgetretenen Katholiken stimmten zudem der Aussage zu: „Ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich die Kirche unglaubwürdig finde“. Unter den ausgetretenen Protestanten waren es 69 Prozent, die das als Grund angaben. Deutlich mehr Katholiken als Protestanten geben als Austrittsgrund zudem an, dass „die Kirche nicht das lebt, was Jesus eigentlich wollte“, oder dass sie „andere Werte“ als jene hätten, welche die Kirche vertrete.

Mehr zum Thema 1/

Nur für 37 Prozent der Katholiken war laut der Studie ein konkreter Anlass ausschlaggebend für ihren Austritt, bei Protestanten sind es nur 24 Prozent. Der Missbrauchsskandal (79 Prozent) und die „Verschwendung finanzieller Mittel“ (61 Prozent) stehen hierbei an vorderster Stelle und wurden deutlich häufiger genannt als von Protestanten. Als weiterer Grund kommt der Umgang ihrer Kirche mit Homosexuellen hinzu.

Mit annähernd dreißig Prozent gibt es laut der Studie jedoch auch eine beachtliche Minderheit von Katholiken, die als einen Grund für ihren Austritt angeben, dass sich die Kirche zu sehr dem Zeitgeist anbiedere, bei den Protestanten sind es deutlich mehr als dreißig Prozent.

Allerdings zeigt die Studie zugleich, dass nicht nur die gegenwärtige Sozialform der katholischen Kirche Grund für die Austrittswelle ist; sie ist kaum weniger von der wachsenden Säkularisierung der Gesellschaft erfasst als die evangelische. Rund jeweils die Hälfte der Ausgetretenen beider Konfessionen gaben an, ihnen sei die Kirche gleichgültig. Etwas mehr als fünfzig Prozent aller Befragten nahmen für sich in Anspruch, in ihrem Leben keine Religion zu brauchen, ebenso viele können mit dem Glauben nichts mehr anfangen.