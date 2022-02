Schwere Vorwürfe : Schoss ein australischer Elitesoldat einem Afghanen in den Rücken?

Der ehemalige Elitesoldat Ben Roberts-Smith trägt mit dem Victoria Cross die höchste Auszeichnung, die Australien zu vergeben hat. Nun wurde der hochdekorierte Soldat erstmals vor Gericht mit dem Vorwurf konfrontiert, während eines Auslandseinsatzes in Afghanistan schwere Verbrechen begangen zu haben. In dem Verfahren berichtete ein Mitglied einer australischen Eliteeinheit, der im Gericht nur als „Person 41“ identifiziert wurde, von dem Vorfall in einem Gebäudekomplex in der Provinz Urusgan in Afghanistan am Ostersonntag des Jahres 2009. Nur wenige Minuten zuvor soll Roberts-Smith außerdem einem anderen Soldaten den Befehl erteilt haben, einen älteren Afghanen zu erschießen. Die Elitesoldaten hatten den Ort während einer Operation unter dem Namen „Whiskey 108“ gestürmt.

In dem Verfahren ist Roberts-Smith allerdings nicht Angeklagter, sondern Kläger. Er wirft drei australischen Zeitungen und drei Reportern „Verleumdung“ vor, da sie ihn in ihrer Berichterstattung verschiedener Kriegsverbrechen, darunter des Mordes, aber auch der häuslichen Gewalt und anderer Verfehlungen beschuldigt haben.

Der ehemalige Soldat beteuert seine Unschuld. Die Vorwürfe gegen ihn waren im Zusammenhang mit einer groß angelegten Untersuchung des Militärs aufgekommen, die zahlreiche Kriegsverbrechen australischer Eliteeinheiten in Afghanistan zutage gebracht hatte. In dem Bericht, den das Militär im November 2020 vorstellte, war von „rechtswidrigen“ Tötungen von 39 Afghanen durch australische Soldaten in den Jahren 2005 bis 2016 die Rede. Roberts-Smiths’ Eliteeinheit Special Air Service Regiment (SASR) soll für die meisten Taten verantwortlich sein.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte sprach damals von einem „systemischen Versagen“. Die Rede war von einer „Kriegerkultur“, in der einige Soldaten in einen Blutrausch verfallen seien. In den Jahren 2001 bis Ende 2014 waren zusammengenommen 26.000 australische Soldaten im Afghanistan-Einsatz. In den Ermittlungen standen davon 25 Elitesoldaten im Fokus. Den Anschuldigungen nach hätten einige Soldaten das Gesetz in die eigenen Hände genommen, Lügen erzählt und Häftlinge getötet. Die Empörung in Australien war damals groß, aber um die Ermittlungen selbst wurde es schnell wieder ruhig. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte seine Pläne, wie es mit den „systemischen“ Ursachen der Verbrechen umgehen will, im vergangenen Jahr heimlich, still und leise im Internet.

Die Klage von Roberts-Smith zerrt die teils haarsträubenden Berichte wieder an die Oberfläche. Das Gericht nahm den Prozess nach einer längeren Corona-Pause am Mittwoch wieder auf. Der Zeuge „Person 41“ will sich, wie die australische Presse berichtet, daran erinnert haben, wie er im Hof des Gebäudekomplexes Roberts-Smith und einen anderen Soldaten mit einem älteren Afghanen in traditioneller Kleidung gesehen hat, der vor ihnen auf dem Boden kniete. Roberts-Smith habe den Mann hochgerissen und getreten. „Er zeigte auf den Afghanen und sagte: ‚Erschieß ihn‘“, berichtete der Zeuge. Danach sei ein Schuss gefallen.

Später habe er gesehen, wie Roberts-Smith einen anderen Afghanen im Polizeigriff aus einem Gebäudeteil führte. Der Elitesoldat habe den Mann auf den Boden geworfen, ihn mit dem Bauch nach unten gedreht und „drei bis fünf“ Mal in den Rücken des liegenden Afghanen geschossen.