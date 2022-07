CO2-Einsparziele : Reicht Australiens Wende beim Klima schon?

„Down Under“ gehört zu den Traum­zielen deutscher Urlauber. Australiens Image war jahrelang durch putzige Koalas, das Outback und endlose Sandstrände geprägt. Doch seit einiger Zeit macht es vor allem mit Katastrophennach­richten Schlagzeilen. Dürren, Fluten und Feuersbrünste scheinen mittlerweile zum Alltag zu gehören. Auch jetzt herrscht im Osten Australiens wieder Hochwasser. Im Bundesstaat New South Wales wurde es bereits zur Naturkatastrophe erklärt, um schneller Gelder für die Flutopfer freimachen zu können. Besonders betroffen ist Sydney: Im Großraum der Metropole wurden ganze Gebiete meterhoch überflutet.

Für manche Flutgebiete ist es das vierte Mal in sechs Monaten, dass sie gegen die Wassermassen ankämpfen müssen. Derweil werden aus dem Norden, in der Region von Darwin, die ersten Feuer der dortigen Buschbrand­saison gemeldet. Die Dimensionen sind zwar weit von den Bränden im „Black Summer“ 2019 bis 2020 entfernt. Aber für die Menschen in den betroffenen Landstrichen können sie ebenso desas­trös ablaufen. Außerdem kämpft das Great Barrier Reef noch mit den Folgen einer Korallenbleiche, der vierten in nur sechs Jahren.

Mittlerweile sind auch zahlreiche ehemalige Skeptiker zu der Einsicht gelangt, dass Australien auf diese Weise die Folgen des Klimawandels zu spüren be­kommt – und das wohl sogar stärker als viele andere Länder. Einige Australier stehen nun vor dem Problem, dass sie ihre Häuser nicht einmal mehr versichern können. Es werde „immer schwieriger, in Australien zu leben“, hatte der damalige konservative Premierminister Scott Morrison vor ein paar Monaten ge­warnt. Damals besuchte er den Ort Lismore im Norden von New South Wales, der im März dieses Jahres besonders heftig vom Hochwasser be­troffen war. „Er ging nur dorthin, wo er geschützt war, und sprach mit Geschäftsleuten, die ihn mochten. Sonst wäre er ausgeschimpft worden”, sagt Dee Mould, eine Umweltaktivistin und Einwohnerin der Stadt, der F.A.Z. in Lismore. Die Menschen seien extrem wütend auf die Regierung gewesen.

Konservative taten zu wenig

Das Problem: Trotz der kaum zu leugnenden Tatsachen beharrte Morrison auf einer Klimapolitik, die weit hinter dem zu­rückblieb, was selbst Australiens engste Verbündete wie Großbritannien und die USA für angebracht hielten. Im Ausland bekam Australien deshalb das Image des klimapolitischen Schmutzfinks. Auch durch äußeren Druck hatte sie kurz vor der Klimakonferenz in Glasgow entschieden, sich die Klimaneutralität bis 2050 als Ziel zu setzen. Jedoch hielt sie an den wenig ambitionierten kurzfristigen Klimazielen fest. Demnach verpflichtete sich Australien darauf, die Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 26 bis 28 Prozent zu senken (auf der Basis von 2005). Die Regierung wurde beschuldigt, der Verantwortung Australiens als eines der Länder mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen nicht gerecht zu werden. Zudem wurde ihr angekreidet, dass sie nach der Flut schon wie bei den Buschbränden nicht genug für die Opfer da gewesen sei.

Dee Mould gehörte deshalb zu einer Gruppe von Bürgern Lismores, die in ei­ner Aktion Müll aus ihren überschwemmten Häusern vor den Sitz des Premier­ministers in Canberra geschüttet hatten. Für die Aktivistin ist es eine Ge­nugtuung, dass sie nach Jahren des Einsatzes für die Umwelt endlich mehr Zu­spruch be­kommt. „Bis dahin waren wir die einsamen Rufer in der Wildnis“, sagt Mould. „Aber mit den Buschfeuern ist die Stimmung gekippt.“ Der Klimawandel war in einer Umfrage als Top-Priorität der Wähler angegeben worden. Lokalverwaltungen, Unternehmen und sogar Berg­bau­konzerne bekennen sich immer stärker zu einer ambitionierten Klimaschutzpolitik. In Australien ist das wie ei­ne kleine Revolution. Kaum irgendwo sonst auf der Welt ist in den vergangenen drei Jahrzehnten so um das Thema ge­stritten worden wie dort. Mehrere Premierminister verloren bei dem Versuch ihr Amt, auf die CO 2 -Emissionen der In­dustrie Steuern zu er­heben.

Macht der Bergbaukonzerne

Bei der jüngsten Wahl im Mai hatte sich der Wind plötzlich gedreht. Selbst in einigen traditionell konservativen Wahlkreisen machten die Kandidaten der Grünen und einige parteilose „Teal Independents“ der Regierungspartei das Leben schwer. Am Ende waren es aber die So­zialdemokraten, die sogar eine absolute Mehrheit im Parlament erringen konnten. Unter dem neuen Premierminister Anthony Albanese haben sie nun als eine ihrer ersten Amtshandlungen den Vereinten Nationen Australiens neue Klimaziele übermittelt. Im Vergleich zum Ba­sisjahr 2005 will Australien seine CO 2 - Emissionen bis 2030 um 43 Prozent senken. Das ist allerdings noch deutlich un­ter dem, was sich die Grünen und die Parteilosen auf die Fahnen geschrieben hatten. Manche sehen es als das absolute Minimum dessen, was getan werden müsste. Ihre Kritiker bemängeln auch, dass die Regierung bisher ausgeschlossen hat, die Exporte klimaschädlicher Bo­denschätze zu besteuern und zu be­grenzen.

Das traut sich der Neue in Canberra angesichts der Macht, die von den Bergbaukonzernen ausgeht, dann offenbar doch nicht. Es ist daher fraglich, ob Aus­tralien vom Paria zum klimapolitischen Saubermann werden kann. Die Katastrophenmeldungen führen dazu, dass sich auch der Rest der Welt mehr und mehr da­für interessiert, was in Australien vor sich geht. In Bremen findet in diesen Tagen etwa das 15. Internationale Korallenriff-Symposium ICRS statt. Bis Freitag werden dort rund 1100 Forschende aus mehr als 80 Ländern erwartet. Zusätzlich wollen sich rund 500 Fachleute virtuell dazuschalten. Da es dabei um bedrohte Korallenriffe gehen wird, dürfte als größtes Riffsystem der Welt auch das Great Barrier Reef in Australien angesprochen werden. Die frühere Regierung hatte immer wieder versucht, die drohende Herabstufung des Riffs in der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes zu verhindern. Auf der Kon­ferenz wird sich vielleicht schon zeigen, welche Richtung die neue Regierung bei dem Thema verfolgt.