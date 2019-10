Scott Morrison : Australiens Regierungschef begibt sich auf die Spuren Trumps

In der vorigen Woche hatte Donald Trump den australischen Premierministers Scott Morrison mit besonderen Ehren in Washington empfangen. Nun hat der Regierungschef in seiner Heimat eine außenpolitische Rede gehalten, die sich gegen eine Einflussnahme internationaler Organisationen ausspricht und damit ganz nach dem Geschmack des amerikanischen Präsidenten sein dürfte. Darin verteufelt der konservative Morrison „eine Variante des Globalismus, die globale Institutionen über die Autorität der Nationalstaaten stellt, um nationale Politik vorzuschreiben“, sagte Morrison. „Nur eine nationale Regierung, insbesondere eine, die durch Wahlen und einen Rechtsstaat zur Rechenschaft gezogen wird, kann die Interessen einer Nation definieren. Wir können uns keiner höheren Autorität unterwerfen als dem australischen Volk“, sagte Morrison.

Die meisten Kommentatoren in Australien werteten die Rede, die Morrison schon am Donnerstagabend im angesehenen Lowy Institute in Sydney gehalten hatte, am Freitag als eine deutliche Abkehr von der Haltung früherer Regierungen in Canberra. Denn diese hätten stets sehr großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit Australiens mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen gelegt. Als „womöglich größte Verschiebung in der australischen Außenpolitik seit Jahrzehnten“, bezeichnete ein Beobachter die Rede laut „Sydney Morning Herald“ sogar. Regierungsmitglieder begründeten den neuen Ton unter anderem mit der deutlichen Kritik der Vereinten Nationen an der rigiden australischen Einwandererpolitik und der Haltung Canberras zur Klimapolitik.

„Unseren Interessen ist mit Isolationismus nicht gedient“

Denn vielen auf dem internationalen Parkett gehen die Einsparziele der Regierung in Canberra nicht weit genug. Australien gehört zu den Ländern mit den höchsten CO2-Emissionen pro Kopf und den größten Kohlebergwerken weltweit. Gegen die Kritik hatte sich der konservative Morrison schon in der vergangenen Woche vor der Generalversammlung in New York verteidigt. Die australische Einwanderungspolitik wurde am Freitag dann von Vize-Premier Josh Frydenberg als Beispiel für eine als unangemessen empfundene Einmischung der Vereinten Nationen angeführt. Unter dieser Politik werden seit 2013 Flüchtlingsboote auf See zurückgeschickt und Bootsflüchtlinge auf pazifischen Inseln in Lager gesteckt. Als ehemaliger Einwanderungsminister war Premier Morrison einer der Architekten dieser Maßnahmen.

Den Vorwurf, dass sie sich damit einer Anti-Multilateralismus-Rhetorik Trumps anschließe, wies die Regierung gleichwohl zurück. Tatsächlich versuchte Morrison in seiner Rede den Spagat, gleichzeitig die Idee internationaler Kooperation zu stärken – allerdings auf der Basis der Nationalstaaten. „Unseren Interessen ist mit Isolationismus und Protektionismus nicht gedient. Aber es ist auch nicht in unserem nationalen Interesse, wenn internationale Institutionen Konformität verlangen anstatt unabhängiger Kooperation in globalen Fragen”, sagte Morrison. Er kritisierte auch die „internationalistische Bürokratie“, die niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen müsse.

Die Rede dürfte auch weiter zu dem Unbehagen beitragen, das ein Teil des politischen Canberra mit der engen Verbindung Morrison zu dem amerikanischen Präsidenten empfindet, gegen den nun ja auch noch ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden soll. Morrisons Nähe zu Trump war zuletzt auch ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt, als am Dienstag Details aus einem Telefonat zwischen Trump und Morrison bekannt geworden waren. Darin soll der Präsident den Premier gebeten haben, bei Ermittlungen zu helfen, mit denen die Nachforschungen des Sonderermittlers Robert Mueller gegen Trump diskreditiert werden sollten. Dabei hat Canberra die Kritik zurückgewiesen, wonach das Hilfeersuchen Trumps irgendwie außergewöhnlich gewesen sei. „Es war ein nicht weiter bemerkenswertes Ereignis“, sagte Morrison, als er nach seiner Rede zu dem Telefonat befragt wurde.