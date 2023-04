Aktualisiert am

Umdenken in Australien

Umdenken in Australien :

Umdenken in Australien : Raus aus der Klima-Schmuddelecke

Australien arbeitet daran, seinen Ruf als Klimabremser loszuwerden und damit auch sein Verhältnis zu Europa und anderen Ländern zu verbessern. So verabschiedete das Parlament in Canberra Ende März ein als „historisch“ bezeichnetes Klimagesetz. Es verpflichtet die größten Emittenten des Landes, in Zukunft deutlich weniger Kohlendioxid auszustoßen.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge