Mit Laser gegen Flugzeug : Australien wirft China Einschüchterung vor

Australien hat der chinesischen Marine vorgeworfen, durch den Einsatz eines Lasers das Leben australischer Soldaten an Bord eines Aufklärungsflugzeugs gefährdet zu haben. Ministerpräsident Scott Morrison sprach am Sonntag von einem „Akt der Einschüchterung“ und einem „rücksichtslosen und unverantwortlichen Verhalten, das nicht hätte passieren sollen“.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Canberra richtete ein chinesischer Lenkwaffenzerstörer am Donnerstag in der Arafurasee nahe der australischen Küste einen Laser auf ein Flugzeug der australischen Luftwaffe vom Typ P-8A Poseidon. Morrison sagte, durch ein Blenden des Piloten hätte das Flugzeug manövrierfähig und damit die Crew an Bord gefährdet werden können.

„Ernster Sicherheitszwischenfall“

Er kündigte an, die Angelegenheit über „diplomatische und militärische Kanäle“ anzusprechen. Peking müsse erklären, „warum ein Marineschiff in Australiens exklusiver Wirtschaftszone eine solche Handlung vornimmt“. Für das chinesische Vorgehen gebe es keine Rechtfertigung. Auch das australische Verteidigungsministerium sprach von einem „ernsten Sicherheitszwischenfall“. Aus Peking gab es zunächst keine Reaktion.

Die Spannungen zwischen Australien und China haben zugenommen, seit Canberra im September den Sicherheitspakt AUKUS mit den USA und Großbritannien geschlossen hat. Der Kommandeur der amerikanischen Luftwaffe im Pazifik, General Kenneth Wilsbach, hatte kürzlich die Besorgnis geäußert, dass China im Indo-Pazifik etwas Provokatives versuchen könnte, „um zu sehen, wie die internationale Gemeinschaft reagiert“.