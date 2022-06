Was haben die Sozialdemokraten in Down Under vor?

Australien nach der Wahl : Was haben die Sozialdemokraten in Down Under vor?

In Canberra regieren wieder Sozialdemokraten. Durch diese „Zäsur“ ändert sich manches, kaum jedoch in der Außenpolitik. Innenpolitisch werden klassische Themen der Sozialdemokratie bedient.

Die erste Besucherin, die dem neuen australischen Premierminister nach seiner Wahl persönlich in Canberra gratulieren durfte, war eine alte Bekannte aus der Nachbarschaft. Als Sozialdemokraten sind Australiens neuer Regierungschef Anthony Albanese und Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern aus ihrer politischen Arbeit auf der jeweiligen Seite der Meerenge, die ihre Länder voneinander trennt, einander vertraut. Ardern begann mit 17 Jahren, sich für die neuseeländische Labour Party in ihrem Land zu engagieren, Albanese gehört zu den dienstältesten Abgeordneten der charakteristisch nach amerikanischem Englisch ohne u geschriebenen sozialdemokratischen Labor Party in Australien. Die beiden umarmten sich freundschaftlich, trafen sich zum formlosen Abendessen und tauschten Schallplatten australischer und neuseeländischer Musiker aus.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Der Neuseeländerin, die mit Albaneses Vorgänger, dem Konservativen Scott Morrison, eine pragmatische Arbeitsbeziehung geführt hatte, war die Freude über das Ergebnis der Wahl vom 21. Mai anzumerken. Australien hat in gewisser Weise den Wechsel nachvollzogen, den Neuseeland bald fünf Jahre vorher vorgemacht hatte. Damals hatte die konservative Regierung nach neun Jahren, die vor allem der langjährige Premier John Key geprägt hatte, die Macht abgeben müssen. Auch in Canberra hatte die Koalition aus Liberal und National Party neun Jahre lang regiert. Anders als in Neuseeland waren diese Jahre allerdings von häufig wechselnden Premiers geprägt. Dafür führt Albanese nun nicht wie Ardern in ihrer ersten Amtszeit eine Minderheitsregierung an, sondern kann mit einer eigenen Mehrheit im Parlament seine Politik durchsetzen.