Nach rassistischen Vorfällen : Pekings Stich gegen Australien

Die Universitäten in Australien sollen im Juli wieder den Unterricht aufnehmen. Bisher ist unklar, inwieweit Auslandsstudenten, die im Verlauf der Pandemie das Land verlassen hatten, rechtzeitig zurückkehren können. Zumindest eine Gruppe von Auslandsstudenten könnte bei Semesterbeginn jedenfalls nicht mehr so stark präsent sein wie bisher. Denn derzeit warnt das Erziehungsministerium in Peking die chinesischen Studenten vor einer Rückkehr an ihre Studienorte in Australien.

In einer Mitteilung mahnt es die Studenten zur Vorsicht, da die Epidemie noch nicht überwunden sei und in Australien diverse Vorfälle der Diskriminierung von Asiaten vorgefallen seien: „Das Ministerium mahnt die Auslandsstudenten, eine Risikoeinschätzung zu machen und vorsichtig eine Entscheidung zu treffen, ob sie zum Studium nach Australien zurückkehren möchten.“

Die Warnung hat in Australien viel Aufsehen erregt. Denn dort ist Bildung mittlerweile der viertwichtigste „Export“ nach Eisenerz, Kohle und Erdgas. Australien erwirtschaftet pro Jahr rund 32 Milliarden australische Dollar mit den Studierenden aus dem Ausland. Von den mehr als 600.000 ausländischen Studierenden, die im vergangenen Jahr in Australien eingeschrieben waren, waren 28 Prozent Chinesen. Sie stellen damit die größte Gruppe der Auslandsstudenten. Es sind also erhebliche Verluste, mit denen der Bildungssektor rechnen muss, wenn gerade diese Studenten wegbleiben. Und das zu einer Zeit, in der die Unis ohnehin durch die Pandemie geschwächt sind. Laut einer Schätzung werden die Verluste für den Bildungssektor durch das Coronavirus Milliarden Dollar betragen.

Die Warnung aus Peking wird aber nicht nur unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt diskutiert. Die Australier sehen sie auch im Zusammenhang mit den bilateralen Beziehungen zwischen Peking und Canberra, die zuletzt immer stärker gelitten hatten. Mit ihrer Forderung nach einer Untersuchung der Coronavirus-Pandemie hat die australische Regierung den Zorn der chinesischen Führung auf sich gezogen. In einem Interview hatte Chinas Botschafter Cheng Jingye damit gedroht, dass Touristen und Studenten aus China in Zukunft einen Bogen um Australien machen könnten. Außerdem kündigte er einen möglichen Boykott australischer Waren an.

Tatsächlich erhebt China nun seit einigen Wochen Zölle in Höhe von 80 Prozent auf australische Gerste. Außerdem wurde die Einfuhr von Fleisch aus vier australischen Schlachthöfen verboten. Vor ein paar Tage hatte Peking außerdem seine Bürger vor Reisen nach Australien gewarnt.

In dieser Reihe sieht die Warnung für die Studenten aus wie ein weiterer Stich, mit dem die Führung in Peking Australien für sein Verhalten bestrafen möchte. Vertreter der Branchenverbände fordern die australische Regierung nun auf, einen Weg der Wiederannäherung zu finden. „Es wäre natürlich eine klare Schande, wenn Studenten und junge Leute als Pfand in einem geopolitischen Spiel missbraucht würden“, sagte Phil Honeywood von der International Education Association of Australia.

Mit seinem Vorgehen schafft sich der chinesische Staat „Down Under“ denn auch keine Freunde. In Australien wird die hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von China zunehmend kritisch gesehen. Die Nachrichtendienste warnen schon länger vor den Versuchen Pekings, in Australien auch politisch Einfluss zu nehmen.

Dabei wird gar nicht bestritten, dass es gerade seit Beginn der Pandemie zu vereinzelten rassistischen Vorfällen in Australien gekommen war. So hat ein Anti-Diskriminierungsbüro des Bundesstaats New South Wales festgestellt, dass es ein Zunahme bei den Anfeindungen gegenüber asiatisch aussehenden Menschen gegeben habe. Australische Politiker weisen jedoch die Darstellung zurück, dass sich Asiaten in Australien nun unsicher fühlen müssten. Der Bevölkerungsminister Alan Tudge sagte, diese wenigen bekannten Übergriffe seien die Aktionen „einer absolut winzigen Minderheit feiger Idioten“.

Auch Bildungsminister Dan Tehan wies die Darstellung aus Peking zurück: „Australien ist ein beliebtes Ziel für internationale Studenten weil wir eine erfolgreiche, multikulturelle Gesellschaft sind, die internationale Studenten willkommen heißt und eine Ausbildung der Weltklasse bietet“, sagte er.