Diplomatische Beziehungen : Australien und China entschärfen die Spannungen – ein wenig

Erstmals seit drei Jahren besucht ein australisches Kabinettsmitglied China. Das Verhältnis der Länder lag zuletzt im Argen. Gehören die Misstöne bald der Vergangenheit an?

Treffen am Jahrestag: Australiens Außenministerin Penny Wong und Chinas Außenminister Wang Yi am Mittwoch in Peking Bild: dpa

Im winterlich Peking fand die australische Außenministerin Penny Wong die passende Metapher für den Status der Beziehungen ihres Landes zu seinem größten Handelspartner China. Sie spazierte gerade mit dem australischen Botschafter Graham Fletcher durch die Höfe des Pekinger Staatsgästehaus Diaoyutai, als ihr Blick auf einen Teich fiel, dessen vereiste Oberfläche in der Sonne glitzerte. „Das Eis schmilzt, aber langsam“, sagte sie den Berichten der mitreisenden australischen Presse zufolge.

Der Besuch der Außenministerin in der chinesischen Hauptstadt am Mittwoch war der erste eines australischen Kabinettsmitglieds seit drei Jahren. Davor waren chinesische Minister für die australischen Gesprächspartner über viele Monate nicht zu erreichen gewesen. Die Funkstille auf Regierungsebene war nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen Peking die Australier für ihre Widerspenstigkeit bestraft hatte.

Die Verstimmung nahm ihren Anfang, als Australien als erstes Land chinesische Hersteller vom Ausbau der 5-G-Netze ausschloss. Zudem hinterfragte das Land die Aktivitäten von chinesischen Geschäftsleuten, Vereinen, Studenten und Medien und erließ Gesetze, mit denen Versuche „ausländischer“ Einflussnahme eingedämmt werden sollten. Schließlich forderte Australiens damaliger Ministerpräsident Scott Morrison eine Untersuchung der Corona-Ursprünge. Der konservative Politiker erklärte zum Entsetzen Pekings, dass die Ermittler ähnliche Befugnisse bekommen sollten wie internationale Waffeninspektoren.

China ist Australiens größter Handelspartner

Vor allem die Händler australischer Konsumgüter bekamen die Folgen dieser Forderung zu spüren. Sie wurden ihre für China gedachten Weine und Hummer nicht mehr los. Auch die Einfuhr von Gerste und das für seine hohe Qualität beliebte australische Rindfleisch wurden beschränkt. Vor zwei Jahren legte China der Regierung dann in Canberra eine Liste von vierzehn Punkten vor, in denen auch die „feindlich gesinnten“ Berichte der australischen Medien als Klagepunkt angeführt wurden. Australische Journalisten wurden in China unter Druck gesetzt und mussten das Land fluchtartig verlassen. Andere schafften den Absprung nicht, darunter die australische TV-Journalistin Cheng Lei und der ehemalige Diplomat und Aktivist Yang Hengjun. Die beiden bekamen es im Zuge der Spannungen zwischen den beiden Staaten mit der Justiz zu tun.

Beobachter gehen davon, dass sie als Faustpfand im Gefängnis festgehalten werden. Schon vor ihrem Gespräch mit Außenminister Wang Yi hatte die Australierin aber die Erwartungen gedämpft, dass es in diesem und den diversen anderen Streitpunkten Fortschritte geben würde. „Das Erfolgszeichen ist der Dialog selbst“, sagte Wong, die ethnisch chinesischer Herkunft, aber in Malaysia aufgewachsen ist, gleich nach ihrer Ankunft in Peking. Es sei im Interesse Australiens, die Beziehungen zu China zu „stabilisieren“, sagte die Australierin dann später nach ihrem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi der Presse. Und Australien denke, dass es auch im Interesse Chinas sei, die Beziehungen zu stabilisieren. „Wir können unsere bilateralen Beziehungen ausbauen und unsere jeweiligen nationalen Interessen bewahren, wenn beide Länder geschickt durch unsere Differenzen lenken“, sagte Wong.