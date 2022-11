Im Wettstreit mit China : Der Südpazifik wird zur geostrategischen Arena

Aktualisiert am

Der Südpazifik wird immer mehr zur Arena im geostrategischen Wettbewerb zwischen China und den USA mit ihren Verbündeten. Besonders betroffen ist Australien als Nachbarstaat und traditionelle Regionalmacht in dem Gebiet. Doch lange fühlten sich die Pazifikstaaten von Canberra vernachlässigt. Nun versucht die neue australische Regierung, das Versäumte nachzuholen. Mit zusätzlichen Investitionen reagiert sie auf Chinas Einflussnahme in dem strategisch wichtigen Gebiet.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Der erste Haushalt der Labor-Regierung von Anthony Albanese sieht unter anderem umgerechnet 580 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen in den pazifischen Inselstaaten in den kommenden vier ­Jahren vor. Einem australischen Sender sagte Verteidigungsminister Richard Marles, es müsse einiges aufgeholt werden. Der Pazifik sei „zentral“ für Australiens nationale Interessen.

Schiff der US-Küstenwache darf nicht anlegen

Die Investitionen sind vor allem eine Reaktion auf die Einflussnahme Chinas in der Region. Ohne China direkt beim Namen zu nennen, erklärte Außenministerin Penny Wong, mithilfe der Investitionen sollten die Länder im Pazifik für ihre Sicherheit nicht mehr von anderen abhängig sein.

In den Worten hallt der Schock Australiens und der USA über den neuen Sicherheitspakt zwischen China und den Salomonen nach. Er hatte Sorgen geweckt, dass er die Stationierung chinesischer Soldaten in dem Land ermöglichen könnte.

Manasseh Sogavare, der Ministerpräsident des Inselstaats, hatte den Bau einer chinesischen Militärbasis zwar ausgeschlossen. Doch seine weiteren Entscheidungen gaben Anlass zur Sorge. Einem Schiff der US-Küstenwache wurde das Anlegen im Hafen der Hauptstadt Honiara untersagt. Erstmals sind einige Polizisten aus den Salomonen zur Ausbildung nach China gereist.

„Neue Energie“ in die Region bringen

Für viele der kleinen Inselstaaten ist China der größte Handelspartner, Investor und Kreditgeber. Chinesische Unternehmen bauen und renovieren Häfen, Krankenhäuser und Stadien, verlegen Unterseekabel und gehen in dem Gebiet auf Fischfang. Peking ist auch erfolgreich im Rennen mit Taiwan um diplomatische Anerkennung. So hatten die Salomonen und der Inselstaat Kiribati erst im Jahr 2019 die Beziehungen zu Taipeh abgebrochen und Peking diplomatisch anerkannt. Nun erkennen nur noch Palau, Nauru, Tuvalu und die Marschallinseln Taiwan an.

Außenministerin Wong erklärte bei der Vorstellung des ersten Haushalts der Regierung, Australien wolle der „bevorzugte Partner der Länder in unserer Region“ werden. Die Investitionen seien ein wichtiger Schritt dahin, Australiens Einfluss in der Welt zu erhöhen. Die Regierung bringe „neue Energie“ in die Region, sagte Pat Conroy, Australiens Pazifikminister.

Tatsächlich hat Canberra seine Aktivitäten in dem Gebiet unter der sozialdemokratischen Regierung schon deutlich erhöht. Außenministerin Wong hat seit Amtsübernahme im Mai zwölf pazifische Inselstaaten besucht. Die Region habe für Australien „Priorität“, sagte sie bei einer Pazifikkonferenz in Französisch-Polynesien. Dort hatte Wong auch verstärkte Investitionen für die Klimaresilienz der Länder angekündigt.

Das Thema liegt den Pazifikstaaten am Herzen, da sie direkt mit den Folgen der Erderwärmung konfrontiert sind. Unter der alten Regierung war Australien bei diesem Thema als Bremser wahrgenommen worden. Nun hat Australien den UN nachgebesserte Klimaziele übermittelt. Damit ist eine Ursache für Irritationen beseitigt.

Im Einklang mit den USA

Anfang Oktober hatte der salomonische Regierungschef Sogavare Canberra besucht. In einer Erklärung hatten er und Albanese gemeinsame Sicherheitsverpflichtungen erneuert. Canberra beschränkt seine Aktivitäten nicht auf die Salomonen. Vor Kurzem haben sich Australien und Fidschi auf eine engere Kooperation ihrer Armeen geeinigt. Ein Verteidigungsabkommen mit Papua-Neuguinea soll auf dem Weg sein.

Das Werben um Partner geschieht auch im Duett mit Washingtons Pazifikstrategie. Im Oktober hatte Präsident Joe Biden erstmals ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus der Region in Washington zu einem Gipfel getroffen. Er kündigte an, die Zahl der Auslandsvertretungen in der Pazifikregion von sechs auf neun zu erhöhen und bestehende strategische Partnerschaften zu erneuern. Washington versprach seinerseits ebenfalls umgerechnet fast 800 Millionen Euro Auslandshilfe.

Nach langen Verhandlungen hatte die US-Regierung auch die Salomonen überzeugt, eine gemeinsame Erklärung zu unterschreiben. Dafür hatten sie zwar alle indirekten Hinweise auf China streichen müssen. Aber Washington war damit schon mehr gelungen als der Regierung in Peking.

Bei einem Treffen des chinesischen Außenministers Wang Yi mit Vertretern zehn pazifischer Inselstaaten war es davor nicht zum Abschluss eines geplanten Handels- und Sicherheitspakts gekommen. Fachleute sind auch skeptisch, ob China in unmittelbarer Zukunft ein weiterer Coup wie das Sicherheitsabkommen mit den Salomonen gelingen wird.

Der Verteidigungsetat soll auf mehr als zwei Prozent des BIP erhöht werden

Australien, das mit den USA im Rahmen der sogenannten Quad und dem Sicherheitsabkommen AUKUS kooperiert, ist am besten positioniert, um dem Einfluss Chinas in der Region entgegenzutreten. Laut Wong ist es das einzige Land mit diplomatischen Vertretungen in allen Ländern des Pazifischen Inselforums. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wächst die Sorge vor einem möglichen Militärkonflikt mit Peking infolge einer chinesischen Invasion in Taiwan.

Mehr zum Thema 1/

Verteidigungsminister Marles zufolge stehe Australien vor den „schwierigsten geopolitischen Umständen seit dem Zweiten Weltkrieg“. Er kündigte deshalb an, dass der australische Verteidigungshaushalt auf mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht werde. Es werde das höchste Level seit Jahrzehnten erreicht.