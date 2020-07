Australien und China : Nach Hongkong wird nicht mehr ausgeliefert

Über Jahrzehnte galt Hongkong als sicherer Hafen. Doch mit dem neuen Nationalen Sicherheitsgesetz hat sich das schlagartig geändert. Obwohl noch offen ist, wie sich das Gesetz in der Praxis genau auswirken wird, passen die ersten Länder ihre Politik schon den neuen Gegebenheiten an. So hat nach Kanada nun auch Australien am Donnerstag sein Auslieferungsabkommen mit der chinesischen Sonderverwaltungszone ausgesetzt.

Gleichzeitig hat es seine Reisehinweise für australische Geschäftsleute und Touristen verschärft. Darüber hinaus will es es einer Reihe von Bürgern aus Hongkong, die sich schon im Land befinden, leichter machen, in Australien zu bleiben.