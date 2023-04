Aktualisiert am

Canberra verkündet die größte strategische Neuausrichtung seit dem Zweiten Weltkrieg. Man will sich vor Chinas Machtgebaren schützen – mit Raketen und U-Booten.

Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese stellt am Montag den von der Regierung beauftragten Bericht zur Verteidigung vor. Bild: Reuters

Angesichts der wachsenden sicherheitspolitischen Herausforderungen, die der Aufstieg Chinas mit sich bringt, will sich Australien strategisch fundamental neu ausrichten. In Zukunft soll nicht mehr die Verteidigung der eigenen Küsten im Vordergrund stehen, sondern die Einsatzfähigkeit weit in den indopazifischen Raum hinein. Dazu gehört auch, dass Australiens Militär mehr Reichweite etwa durch den Erwerb zusätzlicher Langstreckenraketen und nuklearbetriebener U-Boote erlangen soll.

Die Entscheidung der Regierung von Ministerpräsident Anthony Albanese beruht auf den Schlussfolgerungen einer Gruppe von Fachleuten unter Führung eines ehemaligen Verteidigungsministers und ehemaligen Militärchefs, die von der Regierung mit einer strategischen Überprüfung der australischen Verteidigung beauftragt worden war.