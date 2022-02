Australien öffnet Grenzen : Emotionale Szenen nach 704 Tagen Abschottung

Die Begrüßung für die ersten Reisenden war standesgemäß: Sie bekamen Koalas aus Stoff und landestypische Spezialitäten wie Vegemite-Brotaufstrich und Tim-Tam-Schokoladenkekse. Die kleinen Aufmerksamkeiten wurden offenbar gern angenommen. Immerhin handelte es sich um die ersten Ankömmlinge, die nach rund zwei Jahren pandemiebedingter Abschottung wieder einreisen durften. Am Montag hat Australien seine Grenzen erstmals wieder für ausländische Touristen, Geschäftsleute und andere Reisende mit vollständigem Impfschutz geöffnet. Die Lockerung der Einreisebeschränkungen sorgte für emotionale Szenen an den Flughäfen von Sydney, Melbourne und Adelaide. Paare, Verwandte und Freunde, die über Monate getrennt voneinander gelebt hatten, fielen sich in die Arme. „Dies ist ein wichtiger Tag, auf den sich die Australier gefreut haben“, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag in einem Radio-Interview.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Es dürfte auch über Australien hinaus als gutes Zeichen in der Pandemieentwicklung gewertet werden, dass sich eines der Länder mit den strengsten Einreisebeschränkungen nun wieder geöffnet hat. Australien hatte zu Beginn der weltweiten Krise als eines der ersten Länder die Grenzen geschlossen – zunächst im März 2020 für Reisende aus China und danach auch für andere Länder. Auch die Australier selbst durften über Monate ohne eine Sondergenehmigung weder ein- noch ausreisen.