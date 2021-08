Australien : Lockdown und Panikkäufe nach Corona-Fall in Canberra

Hamsterkäufe: Kunden stehen in einem Supermarkt in Canberra an Donnerstag in einer Schlange Bild: EPA

Mehr als zwölf Monate lang hatte es in der australischen Hauptstadt Canberra und Umgebung keinen einzigen Corona-Fall mehr gegeben. Doch diese Zeit der relativen Glückseligkeit hat nun ein Ende. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, ist zum ersten Mal seit einem Jahr eine Infektion mit Sars-CoV-2 bestätigt worden. Die Lokalregierung reagierte prompt. Ohne Zeit zu verlieren, verhängte sie einen siebentägigen Schnell-Lockdown über das Territorium: Die Bewohner dürfen nur noch für essentielle Erledigungen das Haus verlassen. Um 17 Uhr Ortszeit traten die neuen Maßnahmen in Kraft. Es ist die erste Ausgangssperre im Hauptstadtgebiet seit der Frühphase der Pandemie. Wie damals kam es auch am Donnerstag zu Panikkäufen.

Ministerpräsident Andrew Barr sprach vom bisher größten öffentlichen Gesundheitsrisiko seit Beginn der Pandemie in Canberra. Kurz nach Inkrafttreten des Lockdowns meldeten die Behörden dann auch tatsächlich drei weitere Fälle. Ihrer Darstellung nach sind die strengen Maßnahmen vor allem notwendig geworden, weil der Ursprung des jüngsten Ausbruchs noch unklar ist. Ohnehin habe man sich aufgrund anhaltender Lockdowns in Städten wie Sydney und Melbourne gefragt, wann auch Canberra an der Reihe sein würde, sagte die Politikerin Katy Gallagher von der Labor Party im australischen Fernsehen. Nun müsse entschlossen und schnell reagiert werden, „um die Menschen zu schützen und sicherzustellen, dass die Zahl der Fälle niedrig gehalten oder zurück auf null zurückgebracht werden, wo sie sich in den vergangenen zwölf Monaten befunden hatten“.

Die schnelle Reaktion in Canberra erfolgt dabei auch mit Blick auf die Situation im benachbarten Bundesstaat New South Wales mit der Millionenmetropole Sydney. Dort verzeichnen die Behörden trotz eines seit Wochen anhaltenden Lockdowns weiter relativ hohe Ansteckungsraten mit etwa 1000 Fällen innerhalb der vergangenen drei Tage. Am Donnerstag waren es allein 345 Neuinfektionen. Die dortige Regionalregierung der Landeschefin Gladys Berejiklian steht in der Kritik, mit ihren Maßnahmen zu zögerlich und nicht hart genug vorgegangen zu sein. Nun sei es möglicherweise schon zu spät, die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Erst 19 Prozent komplett geimpft

Dabei signalisiert Berejiklian vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Infektionszahlen nun einen Strategiewechsel, der in Australien geradezu einem Tabubruch gleichkommt. Die Landeschefin will nicht mehr die komplette Eindämmung des Virus in den Vordergrund stellen, sondern die Impfung möglichst vieler Menschen, so wie in Europa. Demnach strebt sie deutliche Lockerungen an, sobald wie geplant bis Ende August 50 Prozent der Einwohner geimpft seien. Damit handelt sie sich die Kritik der anderen Landeschefs ein. Diese wollen einem Zeitungsbericht zufolge während eines Treffens mit Premierminister Scott Morrison am Freitag Kritik vorbringen.

Dabei geht auch die Zentralregierung davon aus, dass es bei einer Impfquote von 70 bis mehr als 80 Prozent keine Notwendigkeit für die ständigen Lockdowns mehr geben sollte. Doch die anderen Landeschefs halten den Vorstoß ihrer Kollegin für verfrüht. Sie befürchten, dass es dann auch landesweit schwieriger wird, die Zahlen unter Kontrolle zu halten. Australien war es vor allem durch eine rigorose Schließung der Grenzen, die strengen lokalen Lockdowns und eine intensive Kontaktverfolgung gelungen, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Allerdings ist dies mit der ansteckenderen Delta-Variante deutlich schwieriger geworden. Australien hinkt zudem mit seiner Impfquote den anderen Industrieländern hinterher. Bisher sind erst 19 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft.