Der australische Aktivist und Journalist Julian Assange hofft offenkundig auf neue Initiativen der aus­tralischen Regierung, um seine In­haftierung in Großbritannien zu beenden. Assange, der auf seiner Internet-Plattform „Wikileaks“ amerikanische Menschenrechtsverletzungen in den Kriegen im Irak und in Afghanistan aufgedeckt hatte, erhielt am Dienstag im Gefängnis Besuch vom australischen Botschafter in London, Stephen Smith.

Die seit Mitte vergangenen Jahres amtierende australische Regierung unter Premierminister Anthony Albanese hatte vor wenigen Wochen deutlich gemacht, dass sie für ein Ende der Gefangenschaft Assanges eintrete.

Gericht berät noch über Auslieferung

Assange sitzt seit fast vier Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Auslieferungshaft. Zuvor hatte er sieben Jahre lang im Asyl der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht. Der Grund für die Inhaftierung Assanges in Großbritannien ist ein Auslieferungser­suchen der Vereinigten Staaten, gegen das der Journalist Widerspruch eingelegt hat.

Der Londoner High Court berät seit zwei Jahren über die Annahme dieser Revision. Der Auslieferungsantrag der Vereinigten Staaten gründet auf dem Vorwurf der Spionage; bei einer Verurteilung droht Assange dort eine Jahrzehnte währende Haftstrafe.

Assanges Ehefrau, die er vor einem Jahr im Gefängnis heiratete und mit der er zwei Kinder aus einer insgesamt achtjährigen Beziehung hat, sagte am Dienstag, sie hoffe, dass es nach dem Besuch des australischen Botschafters zu einer fruchtbareren Zusammenarbeit mit aus­tralischen Entscheidungsträgern komme. Der Besuch gehe über eine normale konsularische Betreuung hinaus.

Im Mai werde der amerikanische Präsident Joe Biden zu einem Besuch in Australien erwartet. Es sei zu hoffen, dass der Fall ihres Mannes bei dieser Ge­­legenheit besprochen werde, sagte Stella Assange. Durch die Haft unter verschärften Bedingungen verschlech­tere sich sein Gesundheitszustand „je­den Tag weiter“. Seine Inhaftierung in Belmarsh sei „ein Skandal“, seine Verfolgung sei „die gefährlichste anhaltende Bedrohung“ aus der Regierungszeit des amerikanischen Präsidenten Donald Trump.

Assange dient als Blaupause für Verfolgung von Journalisten

Der hatte damals erfolgreich Druck auf Ecuador ausgeübt, das siebenjährige Botschaftsasyl zu beenden. Die Kriminalisierung ihres Mannes, der durch seine Enthüllungen über die Kriege in Irak und im amerikanischen Gefangenen­lager Guantanamo dem Journalismus große Dienste erwiesen habe, diene nun „als globale Blaupause“ für die Verfolgung von Journalisten.

Zwei Begleitern der Organisation „Re­porter ohne Grenzen“ (ROG), die Stella Assange am Dienstagvormittag zu einem Besuch ihres Mannes begleiten wollten, wurde von der Gefängnisverwaltung der Zutritt verwehrt. ROG-Generaldirektor, Christophe Deloire, sagte anschließend, seine Kollegin und er hätten alle erforderlichen Besuchsgenehmigungen eingeholt und bestätigt bekommen. Dennoch sei ihnen an der Gefängnispforte kein Zu­tritt gewährt worden. Es wäre das erste Mal seit vier Jahren gewesen, dass Repräsentanten einer Menschenrechtsgruppierung Assange in Haft hätten besuchen können.